كولومبيا إلى دور الـ32.. ومباراة تفصل رودريغيز عن كتابة التاريخ

تأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ32 للمونديال بعد انتصار ثمين على الكونغو الديمقراطية في المجموعة الـ11، الثلاثاء.

وفاز منتخب كولومبيا في أربع من مبارياته الخمس في كأس العالم ضد المنتخبات الأفريقية، وجاءت هزيمته الوحيدة في مثل هذه المواجهات أمام الكاميرون عام 1990 بهدفي النجم الأسطوري روجيه ميلا في مرمى الحارس رينيه هيغيتا.

رودريغيز مع فالديراما ورينكون

وخلال المباراة خاض جيمس رودريغيز مباراته الـ10 مع منتخب كولومبيا في كأس العالم، ليعادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين الكولومبيين مشاركة في البطولة، متساويا مع كارلوس فالديراما وفريدي رينكون، ما يعني أنه ضمن الانفراد بالرقم القياسي عند مشاركته في المباراة المقبلة.

وصنع رودريغيز خمس فرص في هذه المباراة، الأكثر للاعب كولومبي في مباراة بكأس العالم منذ كارلوس فالديراما (5) ضد إنجلترا في عام 1998.

ووقع لويس دياز في مصيدة التسلل خمس مرات، الأكثر للاعب كولومبي في مباراة بكأس العالم (منذ عام 1966). روبن فان بيرسي (6 ضد كوستاريكا في 2014) آخر لاعب يقع في التسلل أكثر من ذلك في مباراة واحدة في البطولة.

وأصبح دانييل مونيوز رابع لاعب كولومبي يسجل في مباراتين متتاليتين في كأس العالم، الأول منذ ياري مينا في مونديال 2018. وبهدفيه، أصبح الآن ثاني أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف لمنتخب كولومبيا في تاريخ البطولة، خلف ياري مينا (3) فقط.

كما بات مونيوز رابع لاعب يسجل في كل من أول مباراتين له في كأس العالم مع منتخب كولومبيا، بعد أدولفو فالنسيا ( 1994)، جيمس رودريغيز (الذي سجل في مبارياته الخمس الأولى)، وياري مينا (الذي سجل في مبارياته الثلاث الأولى).

وفاز منتخب كولومبيا في أول مباراتين له في دور المجموعات بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته السبع، إذ حقق ذلك سابقا في عام 2014 عندما سجل أفضل إنجاز له (ربع النهائي).

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سدد منتخب كولومبيا 20 تسديدة ضد الكونغو الديمقراطية، وهو أعلى رصيد له في مباراة واحدة بكأس العالم منذ أن سدد 21 تسديدة ضد تونس في عام 1998.

5 تصديات في 20 دقيقة

في المقابل بات ليونيل مباسي حارس مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية أول حارس يقوم بخمس تصديات خلال أول 20 دقيقة من مباراة في كأس العالم، منذ وارن باريت حارس جامايكا ضد الأرجنتين في عام 1998.

استقبل منتخب الكونغو الديمقراطية هدفين فقط في مباراتين في كأس العالم هذا العام، مقارنة بـ11 هدفا استقبلتها شباكه في أول مباراتين له تحت مسمى زائير في أول مشاركة له في البطولة عام 1974.