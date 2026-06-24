"لتحقيق أحلامهم".. رونالدينيو يكشف سر عودته إلى الملاعب في سن 46 عاما

أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو أن عودته إلى الملاعب في سن السادسة والأربعين تهدف إلى ترك أثر إيجابي وإلهام الأجيال الشابة لمواصلة السعي وراء أحلامها، مشددا على أنه يأمل أن تمنح تجربته الجديدة الآخرين الحافز لتحقيق طموحاتهم كما فعل هو خلال مسيرته الحافلة.

وقال رونالدينيو في تصريحات لوكالة رويترز: "أتمنى أن يكون لهذا الأمر أثر إيجابي بأكبر قدر ممكن، وأن يحصل الآخرون أيضا على الحافز للاستمرار وتتاح لهم الفرصة لتحقيق أحلامهم، تماما كما حققت أحلامي"، مضيفا: "أتمنى أن يكون للأمر أثر إيجابي".

وأعرب رونالدينيو عن سعادته بهذه التجربة الجديدة، قائلا: "طوال هذه السنوات، والصداقة التي تجمعنا بعائلة تشيبرياني وجميع الأصدقاء، ظهرت الآن هذه الفرصة، لذلك أنا سعيد للغاية ونتمنى أن تسير الأمور على ما يرام".

وأضاف: "نحن أصدقاء منذ سنوات طويلة، لذا كان الأمر بسيطا ومباشرا وسهلا. كلانا يريد أن يؤدي رافينا بشكل جيد للغاية وأن تسير الأمور على نحو رائع. نحن نتشارك أفكارا متشابهة جدا، وهذا هو السبب في قيامنا بهذا معا".

وظهر النجم البرازيلي خلال مراسم التقديم مرتديا ملابس بيضاء بالكامل، حيث التقط صورا إلى جانب قميص رافينا الجديد الذي وُضع فوق جائزة الكرة الذهبية التي أحرزها عام 2005، قبل أن يوقع على القميص بحضور مالك النادي إينياتسيو تشيبرياني.

من جانبه، أوضح مالك النادي إينياتسيو تشيبرياني، الذي اشترى نادي رافينا عام 2024 بطموحات تقوده مستقبلا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أن ضم رونالدينيو يمثل تحقيقا لحلم طفولته.

وقال تشيبرياني: "لقد ألهمني وألهم جيلي بالكامل للوقوع في حب هذه الرياضة بسبب الأشياء التي كان يفعلها، والتي كانت مختلفة تماما عن أي شخص آخر يلعب اللعبة. لذلك كان اللعب مثله دائما بمثابة حلم ومصدر إلهام".

وأضاف أن وجود النجم البرازيلي سيمنح النادي دفعة كبيرة على المستويين الإعلامي والجماهيري، قائلا: "أعتقد أن مجرد وجوده معنا سيجعل رافينا ناديا أكبر بكثير. لقد منحنا ذلك مستوى هائلا من العلاقات العامة والتغطية الإعلامية لم نكن لنحصل عليها لولا ذلك".

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وختم بالقول: "سيجلب الكثير من البهجة للمدينة، وآمل أن تسير الأمور بشكل رائع".

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استعداد النجم البرازيلي للعودة إلى المنافسات الرسمية بعد تراجعه عن الاعتزال وتوقيعه مع نادي رافينا المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، في خطوة أعادت إلى الأذهان ذكريات أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وكان الفائز بالكرة الذهبية لعام 2005 قد خاض آخر مباراة له على مستوى الأندية بقميص فلومينينسي عام 2015، قبل أن يبتعد عن الملاعب لأكثر من عقد، غير أن ابتسامته الشهيرة التي صنعت جزءا من شعبيته العالمية لا تزال حاضرة بقوة لدى عشاق اللعبة.

ورغم أن رافينا يعد ناديا متواضعا نسبيا ويتسع ملعبه لأكثر بقليل من 12 ألف متفرج، كما أن اسمه لا يحظى بشهرة واسعة خارج إيطاليا، فإن التعاقد مع رونالدينيو وضع النادي الواقع في إقليم إميليا رومانيا تحت الأضواء.