سنتيمتر واحد يعني الموت.. كانافارو يتحدث عن رونالدو بعد الخماسية

أشاد المدرب الإيطالي لمنتخب أوزبكستان فابيو كانافارو بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما سجل ثنائية في الفوز 5-0 الثلاثاء في الجولة الثانية من الدور الأول ضمن مونديال 2026.

وقال كانافارو في مؤتمر صحافي "اللاعبون يلعبون من أجله. يبحثون عنه ويمنحونه الكرة، وهو يتمتع دائما بتحركات ممتازة. كمدافع، عليك أن تكون شديد الذكاء للبقاء قريبا منه، لأنك إذا منحته سنتيمترا واحدا داخل المنطقة فأنت ميت".

وردّ رونالدو (41 عاما) مهاجم النصر السعودي على الانتقادات التي طالته بعد مباراته الأولى المخيبة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-1)، بتسجيله الهدفين الأول والثالث.

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محترف كبير

وقال كانافارو الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم "يعتقد كثيرون أن اللعب في آسيا، كما يفعل كريستيانو، هو مضيعة للوقت. على العكس، تأتي إلى كأس العالم وتُظهر أنه في سن 41 ما زلت متعطشا. ميسي يلعب في الدوري الأمريكي وما زال يواصل كتابة التاريخ بعد كأس العالم. لم تعد كرة القدم محصورة في أوروبا فقط".

وأضاف "رونالدو محترف كبير. قلت له: لماذا لا تواصل اللعب لعدة سنوات أخرى"؟

وأعرب المدرب عن فخره بلاعبيه "لأنني رأيتهم يشعرون بالخوف ورأيتهم يمرون بصعوبات، لكنهم لم يستسلموا ولو لثانية. حتى عندما كانت الكرة بحوزتهم، حاولوا التفكير واللعب، وليس الاكتفاء بالدفاع. بالنسبة لي، هذا أمر مهم جدا".

وتخوض أوزبكستان، التي خسرت أمام كولومبيا 1-3 في بداية البطولة، نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.