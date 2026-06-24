من أجل العدالة.. "فيفا" يدرس تعديل قانون ركلات الترجيح في كأس العالم

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إدخال تعديلات على قاعدة جوهرية تتعلق بركلات الترجيح، وبدء تطبيقها في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم.

وذكرت صحيفة "التايمز" (The Times) البريطانية أن فيفا طلب من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" تغيير الروتين المتعلق بالقرعة التي تُجرى قبل تنفيذ ركلات الترجيح.

تعديل قانون ركلات الترجيح في كأس العالم

ويسعى فيفا إلى إلغاء واحدة من عمليتي القرعة اللتين تُجريان حاليا، الأولى لتحديد الفريق الذي سيبادر في البداية إلى تنفيذ ركلات الترجيح، وأخرى لتحديد الفريق الذي سيختار المرمى.

ويقترح التعديل الجديد إقامة قرعة واحدة فقط، يختار الفائز بها إما البدء بالتسديد أولا أو اختيار المرمى الذي سيتم تنفيذ الركلات عليه، على أن يقوم الخاسر بالقرعة بتحديد الخيار الثاني.

من جانبه يرى موقع "غيف مي سبورت" (GiveMeSport) البريطاني أن هذا المقترح رغم بساطته، إلا أنه قد يجعل الأمور "أكثر عدالة" على حد تعبيره.

ويتعين على "فيفا" اتخاذ قرار نهائي قبل يوم الأحد الموافق 28 يونيو/حزيران الجاري، الذي ستنطلق فيه المراحل الإقصائية بدءا من دور الـ32.

يُذكر أن ركلات الترجيح حسمت العديد من المباريات الهامة في تاريخ بطولة كأس العالم، من أهمها نهائيات نسخ الولايات المتحدة 1994 وألمانيا 2006 وقطر 2022 وفيها تُوجت منتخبات البرازيل وإيطاليا والأرجنتين باللقب، على حساب كل من إيطاليا في الأولى وفرنسا في المناسبتين الأخريين.

كما شهد المونديال فوز المغرب على إسبانيا وكرواتيا على اليابان في دور الـ16 وكرواتيا على البرازيل والأرجنتين على هولندا في ربع النهائي، قبل تتويج "التانغو" باللقب على حساب فرنسا، وكل ذلك بركلات الترجيح.