قانون الحقائب الشفافة يربك الجماهير.. الإجراءات الأمنية الأمريكية تفاجئ زوار كأس العالم

صدم المشجعون المتوافدون إلى الملاعب لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم، عندما ⁠⁠⁠⁠اكتشفوا أنه لا يمكنهم اصطحاب حقائبهم الكبيرة أو حقائب الظهر معهم، وذلك بسبب سياسة الحقائب الشفافة المطبقة لأسباب أمنية.

ويجد الكثيرون أنفسهم يهرعون لإخراج متعلقاتهم من حقائبهم الخاصة ونقلها إلى أكياس بلاستيكية شفافة، ولهذا السبب، تحيط بمعظم الملاعب مجموعة من ⁠⁠⁠⁠الباعة الجائلين الذين يبيعون هذه الأكياس الشفافة مقابل حوالي 20 دولاراً في العادة.

وقال إيثان ماغدا (19 عاماً)، أحد المشجعين القادمين من ولاية أريزونا، والذي كان في ملعب لوس أنجليس: "لقد صدمت من هذه المفاجأة وأدهشني الأمر، لقد اشتريت تذكرتي منذ حوالي شهرين، وتصفحت الموقع الإلكتروني. بحثت عن الأسباب التي تمنعني من إدخال بعض الأشياء. من الواضح أنني لا أستطيع إدخال السكاكين والأسلحة النارية وأشياء ‌‌‌‌من هذا القبيل، وهذا أمر بديهي، لكن الموقع لم يذكر أي شيء يتعلق بالحقائب الشفافة".

ويشعر المشجعون القادمون من دول خارج الولايات المتحدة وأوروبا بنفس الارتباك، إذ لا يواجهون عادة هذا النوع من القواعد التي تلزمهم بإحضار أغراضهم في الحقائب الشفافة.

وقال التايواني كين سون (27 عاماً)، الذي كان يستلم حقيبته الرمادية الصغيرة من خزانة مدفوعة: "لم أكن أعلم أنه لا يمكننا إحضار هذه الحقيبة. وأعتقد أن هذه الحقيبة صغيرة جداً، لذا أنا مندهش حقاً من عدم السماح لي بإدخالها إلى الملعب".

وفي بعض البلدان، أصبحت سياسات الحقائب الشفافة في الأحداث الكبرى أمراً شائعاً.

وفي الولايات المتحدة، التي تنتشر ⁠⁠ ⁠⁠بها ظاهرة امتلاك الأسلحة على نطاق واسع وتشكل التهديدات الإرهابية مصدر قلق للسلطات، تؤثر ⁠⁠⁠⁠تلك القيود على معظم الفعاليات التي تقام في الملاعب.

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وزادت أوروبا تدريجياً من القيود المفروضة على الحقائب، لكنها ليست صارمة بنفس القدر فيما يتعلق بمتطلبات الحقائب الشفافة. وقد تزايدت المخاوف من الإرهاب، خاصة في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس عام 2015 بالقرب من استاد فرنسا أثناء ⁠⁠⁠⁠مباراة ودية لكرة القدم بين فرنسا وألمانيا، وتفجير قاعة مانشستر أرينا عام 2017 عقب حفل غنائي لأريانا غراندي.

ولكن القواعد تختلف بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، مما يترك المشجعين ⁠⁠⁠⁠في حيرة من أمرهم في كثير من الأحيان بسبب المتطلبات المحلية.

قانون الحقائب الشفافة والفيفا

وأوضح الاتحاد الدولي ⁠⁠⁠⁠لكرة القدم (فيفا) قاعدة الحقائب الشفافة. وهي القضية الأبرز المدرجة على صفحته الإلكترونية الخاصة بسلامة ودعم المشجعين في كأس العالم.

أما بالنسبة لمن يعرفون، بما في ذلك معظم الأمريكيين الذين حضروا المباريات في الملاعب في السنوات الأخيرة، فلا يبدو الأمر مثيراً للجدل.

وقال بعضهم إنهم يشعرون بأمان أكبر وإن طوابير ‌‌‌‌التفتيش الأمنية تتحرك بشكل أسرع بفضل هذه القاعدة.

وقالت أدريان نابوليتانو (16 عاماً): "أعتقد أن الأمر آمن حقاً، نظراً لعدد حوادث إطلاق النار والمشاكل الكثيرة التي تحدث. ورغم أنك قد تضطر إلى شراء حقيبة خاصة بك، فإن هذا يضمن سلامة الجميع داخل الملعب، ‌‌‌‌كما ‌‌‌‌تعلم".

ومع ذلك، بالنسبة لآلاف المشجعين القادمين من جميع أنحاء العالم، هذه هي تجربتهم الأولى في كأس العالم، وإنفاق أموال إضافية لشراء حقيبة شفافة ودفع رسوم لتخزين حقائبهم الخاصة ليس سوى درس قاس آخر، مما يزيد من تكلفة التجربة برمتها.