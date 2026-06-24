رياضة|كأس العالم 2026

"فيفا" يعاقب لاعب منتخب قطر بالإيقاف 5 مباريات

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Canada's Ismael Kone, middle, falls while being fouled against by Qatar's Assim Madibo, back, during the World Cup Group B soccer match in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr)
ماديبو تدخل يقوة على لاعب منتخب كندا كونيه (أسوشيتد برس)
Published On 24/6/2026

عوقب عاصم ماديبو لاعب منتخب قطر بالإيقاف 5 مباريات اليوم الأربعاء، بسبب تدخله القوي الذي تسبب في كسر قدم لاعب خط وسط كندا إسماعيل كونيه بكأس العالم.

وحصل ماديبو على بطاقة حمراء مباشرة، بسبب هذه الواقعة خلال فوز منتخب كندا على قطر 6 -0 في فانكوفر يوم الخميس الماضي.

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وقالت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن الإيقاف يأتي بسبب المخالفة القوية، وأن القرار قابل للاستئناف.

وعكرت إصابة كونيه صفو الانتصار الكندي الأول والكبير في المونديال، حيث تم حمل اللاعب على نقالة إلى خارج الملعب ليخرج من الملعب وخضع لعملية جراحية لعلاج كسر في عظمي الساق (الظنبوب والشظية) في ساقه اليسرى.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 18: Ismael Kone #8 of Canada is stretched off after being fouled by Assim Madibo #23 of Qatar during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Qatar at BC Place Vancouver on June 18, 2026 in Vancouver, British Columbia. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
إسماعيل كونيه تعرض لكسر  في الساق  خلال مباراة كندا وقطر (الفرنسية)

وتعرض لعرقلة من الخلف في الدقيقة 51، وخشي اللاعبون المحيطون به على الفور من تعرضه لإصابة خطيرة وهو ملقى على الأرض، ممسكا بساقه ويغطي فمه بيده.

وبدا ماديبو متأثرا للغاية، واعتذر شخصيا لكوني بعد المباراة.

ونشر كوني لاحقا على حسابه في إنستغرام: "لا تتخيلوا مدى امتناني لكل من تواصل معي ودعا لي".

وهذه ليست أكبر عقوبة يفرضها فيفا في كأس العالم. فقد سبق أن أوقف مهاجم أوروغواي لويس سواريز 9 مباريات، ومنع من ممارسة أي نشاط كروي لمدة أربعة أشهر، لعضه مدافع إيطاليا جورجيو كيليني في كأس العالم 2014 في البرازيل.

وفي عام 1994،أوقف مدافع إيطاليا ماورو تاسوتي ثماني مباريات لضربه مهاجم إسبانيا لويس إنريكي بمرفقه.

المصدر: الألمانية

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