"فيفا" يعاقب لاعب منتخب قطر بالإيقاف 5 مباريات

عوقب عاصم ماديبو لاعب منتخب قطر بالإيقاف 5 مباريات اليوم الأربعاء، بسبب تدخله القوي الذي تسبب في كسر قدم لاعب خط وسط كندا إسماعيل كونيه بكأس العالم.

وحصل ماديبو على بطاقة حمراء مباشرة، بسبب هذه الواقعة خلال فوز منتخب كندا على قطر 6 -0 في فانكوفر يوم الخميس الماضي.

وقالت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن الإيقاف يأتي بسبب المخالفة القوية، وأن القرار قابل للاستئناف.

وعكرت إصابة كونيه صفو الانتصار الكندي الأول والكبير في المونديال، حيث تم حمل اللاعب على نقالة إلى خارج الملعب ليخرج من الملعب وخضع لعملية جراحية لعلاج كسر في عظمي الساق (الظنبوب والشظية) في ساقه اليسرى.

وتعرض لعرقلة من الخلف في الدقيقة 51، وخشي اللاعبون المحيطون به على الفور من تعرضه لإصابة خطيرة وهو ملقى على الأرض، ممسكا بساقه ويغطي فمه بيده.

وبدا ماديبو متأثرا للغاية، واعتذر شخصيا لكوني بعد المباراة.

ونشر كوني لاحقا على حسابه في إنستغرام: "لا تتخيلوا مدى امتناني لكل من تواصل معي ودعا لي".

وهذه ليست أكبر عقوبة يفرضها فيفا في كأس العالم. فقد سبق أن أوقف مهاجم أوروغواي لويس سواريز 9 مباريات، ومنع من ممارسة أي نشاط كروي لمدة أربعة أشهر، لعضه مدافع إيطاليا جورجيو كيليني في كأس العالم 2014 في البرازيل.

وفي عام 1994،أوقف مدافع إيطاليا ماورو تاسوتي ثماني مباريات لضربه مهاجم إسبانيا لويس إنريكي بمرفقه.