علم فلسطين أم علم إسرائيل.. استطلاع يوثق خيار جماهير المونديال (فيديو)

أظهر مقطع مصور بثه حساب أحد المشجعين للمنتخب الإيراني على منصة "إنستغرام" تفاعلا واسعا لجماهير من مختلف الجنسيات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في المكسيك، يوثق انحيازا جماهيريا واضحا للقضية الفلسطينية.

وتضمن المقطع استطلاعا للرأي طُلب فيه من المشجعين بشكل عفوي الاختيار بين علم دولة فلسطين وعلم الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث جاءت الغالبية العظمى من إجابات ومواقف المشجعين مؤيدة ومساندة للعلم الفلسطيني، في تعبير رمزي عن التضامن مع فلسطين المحتلة.

ولا يعد هذا الاستطلاع حدثا معزولا؛ إذ تشهد منافسات المونديال الحالي ومختلف فعالياته الجماهيرية حضورا مكثفا للرمزية الفلسطينية؛ حيث يحرص المشجعون على رفع الأعلام الفلسطينية داخل المدرجات وخارجها، إلى جانب إطلاق هتافات مستمرة منددة بالاحتلال والمطالبة بالحرية والاستقلال لفلسطين.

وتقود الجماهير العربية المشجعة للمنتخبات المشاركة في البطولة هذه التحركات التضامنية بشكل لافت، مما حوّل ساحات المونديال إلى منصة عالمية للتعبير عن الدعم الشعبي لفلسطين ورفض سياسات الاحتلال الإسرائيلي.