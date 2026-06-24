عداء سافر في الملعب.. نجم غانا يواجه تداعيات 7 تهم بالاغتصاب

واجه لاعب الوسط الغاني توماس بارتي موجة من صافرات الاستهجان من الجماهير الإنجليزية، وتجاهل لاعب منتخب إنجلترا مصافحته قبل مباراة الفريقين، مساء الثلاثاء، في بطولة كأس العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت سبينس مدافع توتنهام وهو يرفض مصافحة بارتي، 33 عامًا، بعد عزف النشيدين الوطنيين للبلدين.

وعاد بارتي للتشكيل الأساسي لمنتخب بلاده بعد غيابه عن الفوز على بنما يوم الأربعاء الماضي في تورنتو.

ومنع النجم الغاني من دخول كندا بسبب اتهامه بسبع تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي واحدة في العاصمة البريطانية لندن بين عامي 2020 و2022.

وأكد بارتي لمسؤولي كندا أنه لم يتم القبض عليه أو اتهامه بارتكاب أي جريمة، ونفى أيضًا جميع التهم الموجهة إليه، وسيحاول تبرئة نفسه في جلسات قضائية بالصيف المقبل.

لكن جماهير إنجلترا أظهرت عداءً شديدًا ضد اللاعب الغاني، وأطلقت صافرات الاستهجان ضده عند الإعلان عن اسمه قبل المباراة، وكلما لمس اللاعب الكرة في الدقائق الأولى من المواجهة.