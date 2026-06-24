"عار خيخون" يشعل المونديال.. هل تنتقم الجزائر من النمسا؟

شهدت المنصات الرقمية ضجة واسعة ربطت بين مباراة الجزائر والنمسا القادمة في نهائيات كأس العالم الجارية حاليا، وواحدة من أشهر الفضائح التاريخية في مونديال 1982 بإسبانيا والمعروفة بـ"عار خيخون"، وسط نقاشات محتدمة حول سيناريوهات المواجهة المرتقبة.

حيث توقّع كثيرون خروج الجزائر مبكرا في أول مشاركة مونديالية لها عام 1982 لوقوعها في مجموعة صعبة، لكنها صدمت ألمانيا الغربية (بطلة أوروبا) وهزمتها، كما فازت على تشيلي.

وبناء على تلك النتائج -حين كان الفوز يمنح نقطتين فقط- تصدرت النمسا والجزائر المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما ثم ألمانيا الغربية بنقطتين، فيما تذيلت تشيلي قاع الترتيب. ولم تتبق سوى مباراة ألمانيا والنمسا لحسم بطاقتي التأهل.

وقبل الجولة الثالثة، كانت الجزائر ستتأهل إذا فازت النمسا أو تعادلت، أو فازت ألمانيا بفارق هدفين أو أكثر، لكن فوز ألمانيا بهدف نظيف فقط كان يعني تأهل المنتخبين الأوروبيين معا وإقصاء الجزائر، وهو ما حدث بالفعل.

فبعد هدف ألماني مبكر، بدأ التواطؤ بتبادل كرات دفاعية عقيمة دون أي هجوم أو تسديد، وسط صافرات استهجان الجماهير التي لوحت بالأوراق النقدية.

ورغم احتجاج الجزائر الرسمي، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النتيجة لعدم وجود دليل، لكنه غيّر القوانين لتُقام مباريات الجولة الأخيرة في التوقيت نفسه.

تفاعل واسع

مع اقتراب المباراة القادمة، استحضرت الجماهير ذكرى الفضيحة، وانقسمت آراء المغردين على المنصات الرقمية، إذ أكدت رشا أن المؤامرة وضعت بصمة الجزائر للأبد في تاريخ كرة القدم لأنها كانت سببا في تغيير القوانين.

صحيح خيخون كانت مؤامرة وفضيحة لكنها وضعت بصمة الجزائر للأبد في تاريخ كرة القدم، فهي التي غيرت القوانين. بواسطة رشا

واعتبر سليم أن الدنيا تدور، وأن فوز الجزائر وإقصاء النمسا سيكون "ثأرا خرافيا"، مشيرا إلى أن التعادل قد يعقد الحسابات على أفضل ثالث.

يوووه الدنيا تدور.. في احتمال إن الجزائر إذا فازت يمكن تقدر تقصي النمسا، وهذا ثأر وانتقام بيكون خرافي صراحة.. بس إذا تعادلوا ممكن يتأهلون سوا (معا) ويمكن تتعقد الحسابات على أفضل ثالث. ياخي كرة القدم تدوخ وتصدع. بواسطة سليم

أما ريهام فرفضت فكرة الاتفاق تماما، مؤكدة أن الجزائر ستهاجم لتحقيق الفوز والثأر، تاركة التلاعب لخبيثي كرة القدم.

الجزائر لن تتفق مسبقا مستحيل .. ستلعب وتهاجم وتحقق الفوز وتحقق الثأر الذي نريده، أما الاتفاقات فاتركها لخبيثي كرة القدم. بواسطة ريهام

بدوره، قلل حساب يحمل اسم "أليغري" من نغمة الانتقام متوقعا أن اللاعبين لا يعرفون هذا التاريخ، وتمنى التركيز على مباراة دفاعية تكتيكية ضد منتخب النمسا، الذي وصفه بأنه "لا يملك حلولا هجومية".

واش من ثأر؟ ههههه تلقاهم مايعرفوش تاريخ المنتخب أصلا وممكن عمرهم ما سمعوا بفضيحة خيخون في حياتهم. أملنا نلعب مباراة دفاعية تكتيكية جيدة ضد منتخب نمساوي لا يملك حلول هجومية. بواسطة أليغري

أما إيهاب فتوقع سيناريو مغايرا يتلخص في رغبة المنتخبين في الخسارة لتفادي مواجهة إسبانيا في الدور المونديالي المقبل.

أنا متأكد مية بالمية هيتخانقوا على مين هيخسر الماتش.. علشان محدش فيهم يواجه إسبانيا.. بلا ثأر بلا بطيخ .. ولو مش فاهمني يبقى أنت مش متابع المونديال ومش هشرحلك. بواسطة إيهاب

وتتطابق الرؤية الأخيرة مع الحسابات الرقمية للمجموعة، إذ إن التعادل يمنح النمسا والجزائر فرصة قوية للتأهل معا، أما فوز الجزائر فيضعها في المركز الثاني لتواجه على الأرجح إسبانيا المرشحة للقب، وهو ما يجعل البعض يفضل التعادل للتأهل كأفضل ثالث ومواجهة منتخب أقل قوة.