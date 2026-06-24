رياضة|كأس العالم 2026|فرنسا

أخطر من السجائر.. سر العلبة المكتشفة في خزانة أوليسي

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كومبو "تبغ سويدي".. صورة خزانة أوليسيه تفضح عادته الصادمة Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Iraq - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 22, 2026 France's Michael Olise reacts after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross
أوليسي نشر عبر حسابه في إنستغرام صورة لخزانته تضمنت علبة "تبغ سويدي" (وكالات)
Published On 24/6/2026

فجّر النجم الفرنسي الشاب مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونخ، حالة من الجدل بعدما نشر صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لبعض مقتنياته الخاصة في غرف الملابس الخاصة بمنتخب بلاده المشارك في بطولة كأس العالم الحالية.

وشارك أوليسيه (24 عاما) متابعيه صورة عبر خاصية "القصص" بحسابه على إنستغرام، لمقتنياته من بينها علبة دائرية لتبغ رطب.

وانتشرت الصورة التي نشرها اللاعب لخزانته خلال منافسات كأس العالم كالنار في الهشيم عبر المنصات، وقد احتوت على حذاء كرة قدم وقميص والعلبة المذكورة وبداخلها "سُنوس" (snus) وهو تبغ سويدي وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية.

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وأوضحت أن هذا النوع من التبغ يُستهلك دون إصدار دخان، لكنه يحتوي على نسبة عالية جدا من النيكوتين.

ويُستهلك هذا المنتج عن طريق الفم بوضعه بين الشفة واللثة لامتصاص النيكوتين مباشرة عبر الأنسجة الفموية.

ليس اللاعب الوحيد

وأشارت الصحيفة إلى أن أوليسيه ليس الوحيد من بين لاعبي كرة القدم ممن يستخدمون هذا النوع من التبغ، فقد شوهد الإنجليزي جيمي فاردي وهو يحمل علبة "سُنوس" في عام 2018، أثناء فترة لعبه في ليستر سيتي.

حينها اعترف فاردي أن هذا التوجه شائع جدا بين اللاعبين بقوله "عندما انضممت إلى ليستر بدأت في استخدامه. إنها لاصقات نيكوتين تضعها على لثتك لمدة 10 دقائق تقريبا".

وأضاف "يستخدمه عدد أكبر بكثير من لاعبي كرة القدم مما يعتقده الناس، بل إن البعض يلعبون وهم يضعونه خلال المباريات".

ويقدّم أوليسيه مستوى لافتا مع منتخب فرنسا في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم، وساهم بشكل واضح في فوز بلاده بأول مباراتين.

ومن أصل 6 أهداف سجلها "الديوك" في مرمى السنغال والعراق على التوالي، صنع أوليسيه 4 منها بواقع 3 لزميله كيليان مبابي والأخير لعثمان ديمبلي، وكل ذلك في ظرف 158 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير.

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وحتى الآن لم يصدر أي تصريح أو توضيح من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أو أوليسيه نفسه، بشأن تلك الصورة.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأجنبية

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