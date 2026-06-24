أخطر من السجائر.. سر العلبة المكتشفة في خزانة أوليسي

فجّر النجم الفرنسي الشاب مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونخ، حالة من الجدل بعدما نشر صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لبعض مقتنياته الخاصة في غرف الملابس الخاصة بمنتخب بلاده المشارك في بطولة كأس العالم الحالية.

وشارك أوليسيه (24 عاما) متابعيه صورة عبر خاصية "القصص" بحسابه على إنستغرام، لمقتنياته من بينها علبة دائرية لتبغ رطب.

وانتشرت الصورة التي نشرها اللاعب لخزانته خلال منافسات كأس العالم كالنار في الهشيم عبر المنصات، وقد احتوت على حذاء كرة قدم وقميص والعلبة المذكورة وبداخلها "سُنوس" (snus) وهو تبغ سويدي وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية.

وأوضحت أن هذا النوع من التبغ يُستهلك دون إصدار دخان، لكنه يحتوي على نسبة عالية جدا من النيكوتين.

ويُستهلك هذا المنتج عن طريق الفم بوضعه بين الشفة واللثة لامتصاص النيكوتين مباشرة عبر الأنسجة الفموية.

ليس اللاعب الوحيد

وأشارت الصحيفة إلى أن أوليسيه ليس الوحيد من بين لاعبي كرة القدم ممن يستخدمون هذا النوع من التبغ، فقد شوهد الإنجليزي جيمي فاردي وهو يحمل علبة "سُنوس" في عام 2018، أثناء فترة لعبه في ليستر سيتي.

حينها اعترف فاردي أن هذا التوجه شائع جدا بين اللاعبين بقوله "عندما انضممت إلى ليستر بدأت في استخدامه. إنها لاصقات نيكوتين تضعها على لثتك لمدة 10 دقائق تقريبا".

وأضاف "يستخدمه عدد أكبر بكثير من لاعبي كرة القدم مما يعتقده الناس، بل إن البعض يلعبون وهم يضعونه خلال المباريات".

ويقدّم أوليسيه مستوى لافتا مع منتخب فرنسا في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم، وساهم بشكل واضح في فوز بلاده بأول مباراتين.

ومن أصل 6 أهداف سجلها "الديوك" في مرمى السنغال والعراق على التوالي، صنع أوليسيه 4 منها بواقع 3 لزميله كيليان مبابي والأخير لعثمان ديمبلي، وكل ذلك في ظرف 158 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير.

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وحتى الآن لم يصدر أي تصريح أو توضيح من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أو أوليسيه نفسه، بشأن تلك الصورة.