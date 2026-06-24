سبينس.. أول مسلم يمثل إنجلترا في تاريخ كأس العالم

بات الدولي الإنجليزي جيد سبينس أول لاعب مسلم يبدأ مباراة مع منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم على الإطلاق، بعد أن قرر المدرب توماس توخيل إشراكه منذ البداية في مباراة غانا سهرة الثلاثاء، في الجولة الثانية من المجموعة 12 في مونديال 2026.

وكان سبينس أول مسلم يرتدي قميص منتخب إنجلترا في التاريخ حين نزل إلى أرض الملعب كبديل مع منتخب إنجلترا خلال مواجهة صربيا في تصفيات كأس العالم في سبتمبر/أيلول 2025، ولم يكن ذلك مجرد ظهور دولي في مسيرته، بل لحظة تاريخية غير مسبوقة في كرة القدم الإنجليزية.

المدافع الأيمن لنادي توتنهام هوتسبير البالغ من العمر 25 عامًا قال حينها في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بعد الفوز الكبير 5-0: "لم أكن أعلم أنني الأول، لذلك كانت مفاجأة جميلة… إنه شعور مبارك".

وأضاف: "من الرائع أن أكتب التاريخ، وآمل أن ألهم الأطفال حول العالم ليؤمنوا بأنهم قادرون على الوصول إلى ما وصلت إليه".

سبينس يصنع الحدث في أول ظهور

في أول ظهور مونديالي بقميص إنجلترا تجنب جيد سبينس مصافحة نظيره الغاني توماس بارتي قبل بداية مباراة المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء وذلك بعد اتهام الأخير بالاغتصاب 7 مرات والاعتداء الجنسي.

وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل الملعب ما يبدو أن مدافع توتنهام جد سبينس وهو يتفادى مصافحة بارتي لاعب أرسنال السابق قبل بداية المباراة، وذلك على خلفية اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، ما منعه من دخول كندا الأسبوع الماضي لخوض مباراة منتخبه أمام بنما.

النشأة والبدايات

ولد سبينس في حي كينغستون بالعاصمة الإنجليزية لندن عام 2000 لأب جامايكي وأم كينية، والتحق بمدارس كرة القدم المحلية، إلى أن استقر به المطاف في أكاديمية فولهام عام 2015، ومنها إلى ميدلزبره عام 2018.

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وفي صيف 2022 كانت بداية المشوار الاحترافي الحقيقي، حينما انتقل من ميدلزبره إلى توتنهام مقابل 15 مليون يورو (نحو 16.2 مليون دولار)، واحتك بالمستويات العليا، لكنه لم يستطع فرض نفسه، ليخرج معارًا 3 مرات إلى استاد رين الفرنسي وليدز يونايتد الإنجليزي وجنوى الإيطالي.

اكتسب سبينس خبرات من تجاربه في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا على مدار عامين متتاليين، وبعد عودته من جنوى إلى السبيرز صيف 2024، تيقن النادي أنه نضج على المستوى الذهني والتكتيكي وبات جاهزًا للعب مع الكبار.

كان سبينس عنصرًا مؤثرًا في تشكيلة توتنهام الموسم الماضي (2025-2026)، فقد لعب 44 مباراة في كل المسابقات، وقدم مستويات ثابتة قفزت بقيمته التسويقية إلى حدود 30 مليون يورو (نحو 32.4 مليون دولار)، حسب موقع ترانسفر ماركت (Transfermarkt).

الإسلام في حياة سبينس

يحتل الإسلام مكانة مركزية في حياة سبينس، فدائمًا ما يشير إلى ذلك عبر منشوراته في منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقابلاته مع الإعلام، وبعد أن خاض أول مباراة دولية مع إنجلترا العام الماضي أكد على أهمية الإسلام في حياته.

يؤكد سبينس أن دينه الإسلامي عنصر أساسي في حياته اليومية وطريقة تفكيره داخل وخارج الملعب، حيث ينشر بانتظام رسائل دينية على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي.

وقال: "أيا كان دينك، فقط آمن بالله… بالنسبة لي الله هو الأعظم، وهو لا يخذل أحدًا".

وتابع متأثرًا عن اختياره ضمن منتخب الأسود الثلاثة: "كنت عاطفيًا قليلًا لأن الرحلة لم تكن سهلة، لكنني الآن لاعب دولي مع إنجلترا، وأنا في قمة السعادة".

تمثيل محدود رغم الحضور الكبير

يعيش في المملكة المتحدة 4 ملايين مسلم يشكلون نحو 7% من السكان، ومع ذلك لم ينجح أي منهم في شق طريقه نحو منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، قبل أن يأتي سبينس البالغ 25 عامًا ويكتب التاريخ.

يرى مختصون أن ظهور سبينس بقميص إنجلترا يحمل دلالات أوسع تتعلق بالتمثيل والهوية. يقول إبادور رحمان، مؤسس منظمة نجوم سبورتس (Nujum Sports) التي تدعم الرياضيين المسلمين في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "إنها لحظة احتفال للمسلمين البريطانيين، سبينس أصبح قدوة تمثل المسلمين حول العالم".

ويضيف المدرب المجتمعي يونس لونات: "كل لاعب مسلم شاب يحلم بتمثيل إنجلترا. هذا هو الهدف الأعلى بالنسبة لهم".

تشير تقديرات منظمة نجوم سبورتس (Nujum Sports) إلى وجود نحو 250 لاعبًا مسلمًا في الدوريات الإنجليزية المحترفة، لكن وصولهم إلى المنتخب الأول ظل محدودًا تاريخيًا.

ومن بين الأسماء التي وصلت لمستويات الشباب دون الظهور الدولي الكامل لاعب ليستر سيتي حمزة تشودري الذي اختار لاحقًا تمثيل بنغلاديش، ويشير مختصون إلى أن قلة الكشافين في بعض المناطق وضعف الفرص لعب دورًا في هذا النقص التمثيلي.