عندما سألوه عن ميسي.. رد فعل مفاجئ من رونالدو بعد ثنائية أوزبكستان (فيديو)

شهد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البرتغال ضد أوزبكستان في كأس العالم، الثلاثاء، لقطة لافتة بطلها البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما رفض إكمال سؤال وجهه أحد الصحفيين عقب المباراة، وذلك بمجرد أن بدأ السائل بنطق اسم منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائلا: "ميسي سجل هدفين"، ليقاطعه رونالدو مباشرة ويمنعه من إتمام سؤاله.

وتعكس هذه الواقعة استمرار المنافسة التاريخية بين النجمين؛ إذ استهل رونالدو مشواره في المونديال بالتسجيل في مباراة البرتغال الثانية ضد أوزبكستان، في حين نجح ميسي في هز الشباك خلال المباراتين اللتين خاضهما حتى الآن.

كما أظهر مقطع آخر رونالدو وهو يعلق على إمكانية مواجهة ميسي ومنتخب الأرجنتين في مرحلة متقدمة من عمر البطولة بقوله: "لا أعرف ماذا أجيب، لأن الأمر يبدو غير منطقي بعض الشيء، لكن بالتأكيد سيكون رائعا".

واستعاد المنتخب البرتغالي توازنه في البطولة المقامة في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك بعد فوزه الكبير على أوزبكستان بنتيجة (5-0)، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الـ11.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، في انتظار نتيجة المباراة المقبلة في المجموعة بين كولومبيا والكونغو الديمقراطية التي تُقام صباح الأربعاء.

وتقدم المنتخب البرتغالي في الدقيقة السادسة عن طريق كريستيانو رونالدو.

قبل أن يحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 39، مسجلا عاشر أهدافه في البطولة العالمية، ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يزور الشباك في 6 نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم.

وبعمر 41 عاما و138 يوما، بات المهاجم البرتغالي ثاني أكبر لاعب سنا يسجل في تاريخ المونديال، خلف الكاميروني روجيه ميلا.

وبعد تسجيله، شهدت المدرجات تفاعلا صاخبا، بينما بدت على رونالدو إيماءات تعكس الارتياح، تزامنا مع الانتقادات الحادة التي طالت أداءه في المباراة السابقة بالبطولة.

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وبهذه الثنائية، تجاوز رونالدو النجم الراحل أوزيبيو لينفرد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال في المونديال، وبات في المركز العاشر في الترتيب التاريخي لهدافي البطولة برصيد 10 أهداف إجمالا.

وغيرت مباراة أوزبكستان المردود المعتاد لرونالدو في المونديال، والذي اتسم بعدم الانتظام باكتفائه بهدف واحد في كل نسخة، باستثناء مونديال روسيا 2018 الذي سجل فيه 4 أهداف.

وكان رونالدو قريبا من تسجيل "الهاتريك" لولا أن مدافعا أوزبكيا أبعد الكرة من على خط المرمى، لينتهي اللقاء بحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وعلى الجانب الآخر، تفرض المنافسة الثنائية نفسها على أروقة المونديال؛ إذ يعيش رونالدو وميسي سباقا متوازيا نحو حاجز الـ1000 هدف في مسيرتهما الاحترافية، بإحراز رونالدو 974 هدفا، متفوقا على ميسي بفارق يتجاوز 50 هدفا.

وكان ميسي قد بدأ البطولة محققا ثلاثية ضد الجزائر وهدفين ضد النمسا. مما جعله الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 18 هدفا، كما حطم لفترة وجيزة الرقم القياسي لأكبر لاعب يسجل ثنائية في البطولة بعمر 38 عاما و363 يوما، قبل أن ينتزع رونالدو هذا الرقم منه بعد ساعات قليلة.