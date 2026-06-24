بالفيديو.. ميسي يستعرض جاهزيته البدنية قبل موقعة الأردن

استعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جاهزيته البدنية داخل الصالة الرياضية، قبل مواجهة منتخب بلاده للأردن في الجولة الثالثة من كأس العالم 2026.

وشارك ميسي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو له وهو يؤدي تدريبات بدنية مكثفة باستخدام الأوزان، إلى جانب عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني، قبل مواجهة "النشامى".

وبعد وقت قصير من نشره، حصد الفيديو أكثر من 14 مليون مشاهدة، ونحو مليوني إعجاب.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لملاقاة الأردن في الخامسة صباح الأحد المقبل بتوقيت الدوحة، على ملعب دالاس بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمونديال.

وضمن المنتخب الأرجنتيني تأهله إلى دور الـ32، بعدما تصدر المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، والتي تضم أيضا منتخبات النمسا والجزائر والأردن.