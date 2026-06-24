حذر من "فخ المونديال" ووجه رسالة لحكيمي.. ماذا يخطط مدرب المغرب قبل مواجهة هايتي؟

أكد مدرب منتخب المغرب محمد وهبي، قبل مواجهة الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026 أمام منتخب هايتي، أن الهدف الأساسي هو تحقيق الانتصار وحسم صدارة المجموعة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، أفاد وهبي بأن فريقه ما يزال أمامه عمل يجب إنجازه رغم الاقتراب من التأهل، مشيرا إلى أن التركيز الكامل منصب على مواجهة هايتي دون النظر إلى الحسابات المعقدة أو نتائج المنافسين.

وأوضح المدرب المغربي أن التعامل مع المباراة سيكون بالجدية نفسها التي ظهرت في اللقاءات السابقة، مبرزا أن صدارة المجموعة تبقى هدفا إستراتيجيا بالنسبة للجهاز الفني، لما قد تمنحه من أفضلية في الأدوار الإقصائية. وأضاف أن المجموعة مطالبة بالحفاظ على النسق نفسه من التركيز والانضباط، خصوصا أن مباريات كأس العالم لا تسمح بأي تهاون مهما كان وضع الخصم في الترتيب.

وتطرق وهبي إلى الجانب الفني، مؤكدا أن المنتخب قدم مؤشرات إيجابية على المستوى الهجومي خلال المباريات السابقة، مع وجود تنوع في الحلول داخل الثلث الأخير من الملعب. كما أشار إلى أن الأداء الجماعي يشهد تطورا تدريجيا، وأن الجهاز الفني يعمل على رفع الفاعلية أمام المرمى لضمان استثمار الفرص بشكل أفضل في المواعيد الحاسمة.

وشدد مدرب "أسود الأطلس" على أهمية الجانب الذهني في هذه المرحلة من البطولة، معتبرا أن الحفاظ على التركيز والهدوء داخل المجموعة عنصر أساسي في التعامل مع ضغط كأس العالم. وأكد أن اللاعبين في حالة جاهزية جيدة من الناحية المعنوية، وأن التحضيرات للمباراة الأخيرة في دور المجموعات جرت في أجواء إيجابية.

وفي إشارة إلى الظرف الذي يمر به اللاعب أشرف حكيمي، تحدث وهبي عن أهمية الروح الجماعية داخل الفريق، مؤكدا دعم الجهاز الفني للاعبين في مختلف الظروف، ضمن مشروع يهدف إلى تقديم منتخب متوازن وقادر على المنافسة في الأدوار القادمة.

طموح الصدارة وتجنب الحسابات

أكد مدرب المنتخب المغربي أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو إنهاء دور المجموعات في الصدارة، وتجاوز منتخبات كبرى في الترتيب مثل البرازيل التي تخوض بدورها منافساتها في التوقيت نفسه.

إعلان

وأوضح أن تصدر المجموعة ليس مجرد طموح معنوي، بل خيار إستراتيجي قد يمنح الفريق أفضلية مهمة في الأدوار الإقصائية، سواء من ناحية تقليل التنقلات أو تسهيل العودة إلى مقر الإقامة في نيوجيرسي.

وأضاف أن المنتخب يملك أكثر من سيناريو محتمل بخصوص مكان خوض مباراة الدور القادم، سواء في هيوستن أو مونتيري، مشددا على أن هذا العامل لا يغير من الهدف الأساسي للفريق، وهو الفوز أولا ثم التعامل مع أي مسار يفرضه ترتيب المجموعة.