موعد مباراة السعودية ضد الرأس الأخضر في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة رياضة موعد مباراة السعودية ضد الرأس الأخضر في كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وتبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل تقارب مستويات المنتخبين نسبيا داخل المجموعة، وعدم وجود مرشح واضح لحسم النقاط الثلاث، مما يمنح اللقاء طابعا تنافسيا مرتفعا.

موعد مباراة السعودية ضد الرأس الأخضر

تقام مباراة السعودية ضد الرأس الأخضر يوم السبت 27 يونيو/حزيران 2026 بمدينة هيوستن الأمريكية.

وتنطلق المباراة في الساعة الثالثة فجرا (03:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، (01:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

قنوات البث الناقلة لمباراة السعودية ضد الرأس الأخضر

بي إن سبورتس ماكس 3

بي إن سبورتس ماكس 5

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ويدخل منتخب الرأس الأخضر اللقاء بعد تعادل مثير في الجولة الماضية أمام أوروغواي 2-2، في مباراة أظهر فيها قدرة على العودة في النتيجة والخروج بنقطة ثمينة عززت من حظوظه في المجموعة.

في المقابل، يدخل المنتخب السعودي المواجهة بعد خسارة ثقيلة أمام إسبانيا 4-0، ما يجعله مطالبا بردة فعل قوية من أجل إنعاش آماله في المنافسة خلال مشوار دور المجموعات.

المنتخب السعودي بين الفوز والحسابات

يدخل المنتخب السعودي الجولة الأخيرة وهو يملك نقطة واحدة وفارق أهداف -4، ما يجعله في حاجة ملحة إلى تحقيق الفوز على الرأس الأخضر من أجل إنعاش آماله في المنافسة على بطاقة التأهل.

ورغم أن الانتصار يعد شرطا أساسيا، فإن ذلك قد لا يكون كافيا وحده، إذ إن "الأخضر" مطالب أيضا بتحقيق فوز بفارق مريح يساعده على تحسين موقعه في ترتيب أفضل الثوالث. كما تبقى حظوظه مرتبطة بنتائج بقية المنتخبات المنافسة، ما يفرض عليه انتظار تعثرات محتملة لضمان العبور إلى الدور التالي.

علما أن فوز الأخضر السعودي بأي نتيجة على الرأس الأخضر مع خسارة أوروغواي من إسبانيا أو تعادلها يؤهله رسميا إلى الدور المقبل في المركز الثاني.