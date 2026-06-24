استفزه سؤال "ميسي سجل هدفين".. غضب رونالدو يثير الجدل على المنصات

بعمر 41 عاما وهدفين جديدين، عاد نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو ليثبت للعالم أن العمر مجرد رقم، فقد كسر أرقام "غينيس" وأصبح اللاعب الذي يسجل في 6 نسخ متتالية من كأس العالم، وأشعل صراعا أزليا على المنصات بين عشاق "الدون" ومحبي "البرغوث".

لم تكن مباراة البرتغال الأخيرة مع المنتخب الأوزبكي مساء أمس الثلاثاء مجرد ثلاث نقاط، بل كانت مسرحا لتحطيم الأرقام؛ حيث وصل رونالدو إلى هدفه الدولي رقم 145، موسعا الفارق مع غريمه التقليدي اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بفارق 23 هدفا دوليا.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الأمس، لقطة لافتة حين رفض رونالدو الرد على سؤال وجهه أحد الصحفيين بمجرد أن بدأ السائل بنطق اسم منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائلا: "ميسي سجل هدفين"، ليقاطعه رونالدو مباشرة ويمنعه من إتمام سؤاله.

وتعكس هذه الواقعة استمرار المنافسة التاريخية بين النجمين؛ إذ استهل رونالدو مشواره في المونديال بالتسجيل في مباراة البرتغال الثانية ضد أوزبكستان، في حين نجح ميسي في هز الشباك خلال المباراتين اللتين خاضهما حتى الآن.

ورغم سخرية البعض ووصف رونالدو بـ"المنتهي" أو "الشايب"، إلا أن اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 41 عاما لقّن خصمه الأوزبكي بهروز كريموف (18 عاما) درسا قاسيا؛ فبينما كان الشاب يحاول إثبات نفسه، كان رونالدو يكتسح الميدان مسجلا رقما قياسيا جديدا كأكبر لاعب سنا يشارك أساسيا ويسجل في تاريخ المونديال.

كما أظهر مقطع آخر رونالدو وهو يعلق على إمكانية مواجهة ميسي ومنتخب الأرجنتين في مرحلة متقدمة من منافسات البطولة بقوله: "لا أعرف ماذا أجيب، لأن الأمر يبدو غير منطقي بعض الشيء، لكن بالتأكيد سيكون رائعا".

ورصدت حلقة (24 يونيو/حزيران 2026) من برنامج "شبكات" الجدل الذي أثارته أهداف رونالدو في مباراة البرتغال وأوزبكستان، إذ سادت حالة من الاشتباك الكلامي بين جماهير اللاعبين.

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فبينما أشاد البعض بأداء الدون الكروي، هاجمه محبو منافسه ميسي، فقد قال فايز:

يا أخي كاريزما… يا أخي هيبة… سجل ولا ما سجل… يا ريت الزمان يرجع كم سنة لورا لأن ما شبعنا من الدون ولا من مهاراته

في المقابل، تعرض رونالدو لانتقادات، فقد علّق مروان:

كل المنتخبات التي سجل فيها تعتبر ضعيفة… لكن السؤال هل سبق وإن فاز منتخب البرتغال بكأس العالم وهو موجود في صفوفه!

وتابع البعض المقارنة بين اللاعبين من جوانب أخرى غير كروية، فكتب محمود:

الكرة تعشق ميسي.. الكرة تلحق ميسي وكأنه حبيبها…ميسي كسر الرقم القياسي لتسجيل الأهداف في كأس العالم ولم ينشر منشورا واحدا عن ذلك

لكن الناشط علي رأى في رونالدو قيمة لا تختزل في منافسة لاعب واحد فحسب، فكتب:

رونالدو بيتقارن مع أندية كبيرة مع منتخبات مو (وليس) مع لاعب.. ما في منتخب لعب بكأس العالم إلا وسجل عليه رونالدو … مع احترامي لكل اللاعبين

وأشاد المدون وائل بموهبة رونالدو واجتهاده في تطوير نفسه، فعلّق:

ميسي موهوب… يعني وجد نفسه هكذا حتى كرة لاصقة في رجله هو لا يحتاج للعمل بصراحة، رونالدو ليس موهبة فطرية بل عمل جبار لا مكان للحظ لهذا كريستيانو أفضل من ميسي

وبعمر 41 عاما و138 يوما، بات المهاجم البرتغالي ثاني أكبر لاعب سنا يسجل في تاريخ المونديال، خلف الكاميروني روجيه ميلا.

ورغم مديح موسوعة غينيس المتكرر للاعب الأرجنتيني ميسي، إلا أنها انحنت هذه المرة أمام رونالدو، معلنة إياه أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، ونشرت عبر حساباتها شعار "الماعز" (GOAT) وكلمة "السيييي" الشهيرة.