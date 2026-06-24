إنجلترا وغانا.. أرقام لافتة في تعادل تاريخي

جاء تعادل منتخبي إنجلترا وغانا، الثلاثاء، في المجموعة الـ12 سلبيا لكن المباراة لم تخل من أرقام عدة، بعضها حمل صبغة تاريخية.

وعجز هجوم منتخب "الأسود الثلاثة" عن هز شباك "النجوم السوداء" رغم محاولات عدة على مدار الشوطين، ليصبح ذلك التعادل رقم 23 لمنتخب إنجلترا في كأس العالم، بينها 13 مباراة انتهت بالتعادل السلبي؛ وكلا الرقمين هما الأعلى لأي منتخب في تاريخ البطولة.

ورغم نسبة استحواذ هائلة للإنجليز بلغت 78.8%، وهي أعلى نسبة لهم في مباراة بكأس العالم منذ عام 1966، فإنها الأعلى لأي منتخب يفشل في التسجيل في مباراة بالمونديال خلال 60 عاما، منذ بدء تسجيل الإحصاءات الرقمية.

ويبدو العجز الهجومي لافتا لأن منتخب إنجلترا سدد 19 تسديدة دون أن ينجح في التسجيل، وهو أكبر عدد من التسديدات له في مباراة بكأس العالم دون إحراز أهداف، منذ مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد نيجيريا عام 2002 (25 تسديدة).

على المستوى الفردي، بات جود بيلينغهام أصغر لاعب يصل إلى 50 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وذلك بعمر 22 عاما و359 يوما.

بينما أكمل المدافع مارك غيهي 126 تمريرة ناجحة، وهو أكبر عدد من التمريرات للاعب إنجليزي في مباراة بكأس العالم منذ عام 1966، كما يعد حصوله على 7 أخطاء لصالحه الرقم الأعلى تاريخيا (منذ 1966) لمدافع في مباراة واحدة بالبطولة على مستوى جميع المنتخبات.

المهمة اكتملت

في المقابل نجح منتخب غانا بقيادة مدربه كارلوس كيروش في تحقيق هدفه الأساسي وهو عدم الخروج بخسارة وقد تجلى ذلك في الشكل الدفاعي الصريح، إذ سدد منتخب غانا تسديدتين فقط في هذه المباراة، وهو أقل عدد من التسديدات لأي منتخب حتى الآن في مباراة بكأس العالم 2026.

كما يعد أقل عدد من التسديدات التي واجهها منتخب إنجلترا في مباراة بالبطولة منذ عام 1966.

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وقام المخضرم جوردان أيو بـ71 عملية ضغط عالي الكثافة لصالح منتخب غانا ضد إنجلترا، وهو ثاني أعلى رقم لأي لاعب في مباراة واحدة بكأس العالم عام 2026.