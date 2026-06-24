ضربة قوية للسنغال قبل مواجهة العراق في كأس العالم 2026

تعرض ⁠⁠منتخب السنغال لضربة قوية قبل مواجهة نظيره العراقي في كأس العالم لكرة القدم ⁠⁠يوم الجمعة المقبل، بعدما أعلن اليوم الأربعاء أن حارس مرماه إدوار مندي ⁠⁠سيغيب عن المباراة بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال الخسارة أمام النرويج يوم الاثنين.

وأصيب ‌‌مندي أثناء محاولة تصديه للكرة، وغادر الملعب في الدقيقة 63 عندما كانت النرويج متقدمة 3-1.

وانتهت المباراة بفوز النرويج 3-2 بعد أن ⁠⁠سجل إسماعيلا سار هدفه الثاني ⁠⁠في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مندي (34 ⁠⁠عاما) يعاني من مشكلة في الأربطة.

وكتب منتخب ⁠⁠السنغال عبر حسابه ⁠⁠على إكس: "تُجرى فحوصات طبية إضافية لتقييم طبيعة إصابته بدقة، وتحديد إمكانية مشاركته ‌‌في البطولة".

ويدخل منتخبا السنغال والعراق مباراتهما الأخيرة في المجموعة التاسعة في ‌‌تورونتو، ‌‌بعد خسارتهما لأول مباراتين أمام فرنسا والنرويج.