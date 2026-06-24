حكيمي يرتدي قفاز الحراسة.. مشهد مثير من معسكر أسود الأطلس

شهدت الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب المغربي حالة من التحدي والمرح بين ثنائي "أسود الأطلس" أشرف حكيمي وعز الدين أوناحي، وذلك على هامش الاستعدادات المكثفة لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب هايتي في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب المغربي على منصة "إنستغرام"، الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق تحديا طريفا وعفويا جمع اللاعبين؛ إذ نجح نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي في تسجيل ركلة جزاء أولا، قبل أن يفاجئ الجميع بالوقوف لحراسة المرمى وتصديه بنجاح لتسديدة زميله عز الدين أوناحي.

وعقب تصديه لركلة جزاء أوناحي، انطلق حكيمي باحتفال جنوني وسط أجواء من الضحك والبهجة التي فرضت نفسها على المران.

ويتطلع المنتخب المغربي لحسم تأهله لمرحلة خروج المغلوب حين يواجه منتخب هايتي، في تمام الساعة الواحدة فجر غد الخميس بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "أتلانتا" بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد منتخب "أسود الأطلس" في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب البرازيل (المتصدر)، المتساوي معه في الرصيد ذاته، والذي يلتقي في الوقت نفسه مع منتخب أسكتلندا، صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط، بالجولة الأخيرة.

ويأمل منتخب المغرب في حصد النقاط الثلاث، من أجل حسم صعوده رسميا متصدرا أو وصيفا أمام منتخب هايتي، متذيل الترتيب بلا نقاط، والذي خرج رسميا من المنافسة على الأدوار الإقصائية، مما يجعل هذه المباراة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة له، لكنها في الوقت نفسه فرصة لتسجيل أول نقطة أو فوز في كأس العالم منذ عودته إلى النهائيات بعد غياب دام أكثر من نصف قرن.

وربما لن يقف التعادل أو حتى الخسارة أمام المغرب عائقا أمام صعوده لدور الـ32 عن طريق التواجد ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول، لكن المنتخب العربي سيطمع بكل تأكيد في تجنب الدخول في مسار الحسابات المعقدة للتأهل.