حادث مأساوي يواكب خروج الأردن من كأس العالم بعد مواجهة الجزائر

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية، نقلا عن مديرية الأمن العام، وفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين جراء حادث تدافع وقع خلال تجمع جماهيري لمتابعة مباراة الأردن والجزائر ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ووقع الحادث في الساحة الهاشمية وسط العاصمة عمان، حيث احتشد عدد كبير من المشجعين لمتابعة اللقاء الذي انتهى بفوز المنتخب الجزائري بنتيجة 2-1 وإقصاء المنتخب الأردني من البطولة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان إنّه "تم إسعاف تسعة أشخاص إلى المستشفى فجر اليوم الثلاثاء إثر إصابتهم خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية" المجاور للمدرج الروماني حيث نصبت شاشات عملاقة حضرها آلاف الأردنيين لمتابعة مباريات منتخب بلادهم .

وأضاف أن "أحد المصابين ما لبث أن فارق الحياة وجرى تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما تلقى باقي المصابين العلاج وحالاتهم حسنة ومتوسطة". وأشار مصدر طبي إلى أن عمر المتوفى يُقدَّر بنحو عشرين عاما.

وأوضحت مديرية الأمن العام أن فرق الإسعاف تعاملت مع تسع إصابات تم نقلها إلى المستشفى، قبل أن يفارق أحد المصابين الحياة متأثرا بإصابته، فيما وصفت إصابات الآخرين بأنها تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة.

وأضافت وكالة الأنباء الأردنية أن الجهات المختصة أحالت جثمان المتوفى إلى الطب الشرعي، بينما تتواصل التحقيقات للوقوف على السبب الدقيق للوفاة وملابسات الحادث.

تجمهر آلاف الأردنيين فجر الثلاثاء لمتابعة ثاني مباريات منتخبهم في كأس العالم 2026، أمام الجزائر، من على المدرج الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي ويتسع لنحو ستة آلاف شخص، حيث وُضعت شاشات عملاقة لنقل اللقاء.

وشهدت العاصمة الأردنية منذ ساعات متأخرة من مساء الاثنين تجمعات جماهيرية كبيرة في عدد من الساحات والأماكن العامة، في ظل الاهتمام الواسع بالمشاركة التاريخية الأولى للمنتخب الأردني في نهائيات كأس العالم.