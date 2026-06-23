حادث مأساوي يواكب خروج الأردن من كأس العالم بعد مواجهة الجزائر

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية، نقلا عن مديرية الأمن العام، وفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين جراء حادث تدافع وقع خلال تجمع جماهيري لمتابعة مباراة الأردن والجزائر ضمن منافسات كأس العالم 2026. ووقع الحادث في الساحة الهاشمية وسط العاصمة عمان، حيث احتشد عدد كبير من المشجعين لمتابعة اللقاء الذي انتهى بفوز المنتخب الجزائري بنتيجة 2-1 وإقصاء المنتخب الأردني من البطولة.

وأوضحت مديرية الأمن العام أن فرق الإسعاف تعاملت مع تسع إصابات تم نقلها إلى المستشفى، قبل أن يفارق أحد المصابين الحياة متأثرا بإصابته، فيما وصفت إصابات الآخرين بأنها تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة. وأضافت وكالة الأنباء الأردنية أن الجهات المختصة أحالت جثمان المتوفى إلى الطب الشرعي، بينما تتواصل التحقيقات للوقوف على السبب الدقيق للوفاة وملابسات الحادث.

وشهدت العاصمة الأردنية منذ ساعات متأخرة من مساء الاثنين تجمعات جماهيرية كبيرة في عدد من الساحات والأماكن العامة، في ظل الاهتمام الواسع بالمشاركة التاريخية الأولى للمنتخب الأردني في نهائيات كأس العالم.