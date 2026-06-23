كيف علق كلوزه على تحطيم ميسي لرقمه القياسي؟.. إليك الترتيب الجديد لهدافي المونديال

كان المهاجم الألماني الدولي السابق ميروسلاف كلوزه من أوائل المهنئين لليونيل ميسي على تحطيمه الرقم القياسي كهداف تاريخي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وحطم النجم الأرجنتيني ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، رافعا رصيده إلى 18 هدفاً في الحدث العالمي، مساء الاثنين، أمام النمسا في دالاس ضمن نسخة 2026 في أمريكا الشمالية.

وسجل ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات والذي سيبلغ التاسعة والثلاثين، غداً الأربعاء، هدف الافتتاح من تسديدة يسارية أرضية في الدقيقة 39، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء مبكرة، لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع الألماني ميروسلاف كلوزه والبالغ 16 هدفاً، وذلك منذ سجّل ثلاثية في المباراة الأولى أمام الجزائر.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، سجل ميسي هدفه الثاني رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة البطولة الحالية و18 هدفاً قياسياً.

وقال كلوزه لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" (Süddeutsche Zeitung): "ليونيل ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ بالنسبة لي، تهانينا، أيها البطل"

وأضاف كلوزه، الذي يدرب حالياً فريق نورنبيرغ في دوري الدرجة الثانية، أنه كان يتوقع قبل البطولة أن يتم تحطيم رقمه القياسي، لكنه سعيد بأن من قام بذلك "العبقري" ميسي، وفق وصفه.

وأوضح: "لا بأس بذلك، كان الرقم القياسي سيُحطم في مرحلة ما على أي حال، وسأكون سعيدا لو كان ميسي هو من يفعل ذلك، أنا من أشد المعجبين بميسي لطالما كنت كذلك"

وسجل كلوزه أهدافه الـ16 في أربع نسخ من كأس العالم، بينما يشارك ميسي في نسخته السادسة.

وكان ميسي قد سجل هدفه الأول في أول ظهور له بالمونديال عام 2006، ولم يفشل في هز الشباك إلا في نسخة عام 2010 بجنوب أفريقيا وقد سجل الآن في ست مباريات متتالية منذ كأس العالم 2022 في قطر مروراً بهذه النسخة، حيث أحرز جميع أهداف الأرجنتين الخمسة، وهو هداف البطولة الحالية حتى الآن.

ترتيب هدافي كأس العالم..

ليونيل ميسي (الأرجنتين/18 هدفاً في 28 مباراة، منذ 2006).

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كيليان مبابي (فرنسا/16 هدفاً في 15 مباراة، منذ 2018).

ميروسلاف كلوزه (ألمانيا/16 هدفاً في 24 مباراة، من 2002 إلى 2014).

رونالدو (البرازيل/15 هدفاً في 19 مباراة، من 1998 إلى 2006).

غيرد مولر (ألمانيا/14 هدفاً في 13 مباراة، في 1970 و1974).

جوست فونتين (فرنسا/13 هدفاً في 6 مباريات، خلال نسخة 1958).

بيليه (البرازيل/12 هدفاً في 14 مباراة، من 1958 إلى 1970).

يورغن كلينسمان (ألمانيا/11 هدفاً في 17 مباراة، من 1990 إلى 1998).

شاندور كوتشيش (المجر/11 هدفاً في 5 مباريات، خلال نسخة 1954).

غابرييل باتيستوتا (الأرجنتين/10 أهداف في 12 مباراة، من 1994 إلى 2002).

هاري كين (إنجلترا/10 أهداف في 12 مباراة، منذ 2018).