تتسم بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بغزارة تهديفية غير مسبوقة، حيث تم تسجيل أهداف بنسبة أكثر من 25% مقارنة بالفترة نفسها من مباريات كأس العالم السابقة، في مؤشر واضح على تغير كبير في النسق الهجومي داخل البطولة.

وتشير الإحصاءات الأولية إلى أن هذا الارتفاع اللافت لا يرتبط فقط بتطور الأداء الفني للمنتخبات، بل يمتد ليشمل عوامل تنظيمية وتقنية داخل البطولة نفسها، وهو ما جعل النسخة الحالية محط اهتمام واسع من المتابعين والخبراء.

كرة البطولة

أحد أبرز الأسباب التي تم تداولها بشأن ارتفاع المعدل التهديفي هو الكرة المستخدمة في مونديال 2026، والتي صممها الاتحاد الدولي لكرة القدم بطريقة خاصة تختلف عن النسخ السابقة.

وأوضح الاتحاد أن الكرة جاءت بخياطة عميقة تهدف إلى منحها ثباتاً مثالياً أثناء الطيران في الهواء، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على دقة وسرعة التسديدات.

وأكد لاعبون ومدربون أن الكرة تتحرك بسرعة أكبر نحو المرمى، كما أنها تمنح إمكانيات إضافية تساعد على التسديد والمراوغة، خاصة في الظروف الرطبة، ما جعل التعامل معها أكثر حسماً داخل منطقة الجزاء.

وقال مدرب منتخب النمسا رالف رانجنيك إن الكرة تبدو "سريعة مثل قذيفة المدفع"، مشيراً إلى أن التسديدات القوية في الزوايا المناسبة أصبحت أكثر صعوبة في التصدي، وهو ما يفسر جزءاً من ارتفاع معدلات التسجيل.

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في زيادة الأهداف، إدخال وقت توقف مخصص لشرب المياه "جلسات ترطيب" خلال المباريات، وهو إجراء جديد يطبق لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم.

وقد أدى هذا التعديل إلى زيادة زمن اللعب الفعلي في بعض المباريات، ما منح اللاعبين فرصاً إضافية للتسجيل، وساهم بشكل غير مباشر في ارتفاع المعدل التهديفي العام.

121 هدفاً في 40 مباراة فقط

أسفرت أول أربعين مباراة من مونديال 2026 عن تسجيل 121 هدفاً، بمعدل بلغ 3 أهداف في المباراة الواحدة تقريباً، وهو معدل يعكس الطابع الهجومي للبطولة حتى الآن.

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وجاءت غالبية هذه الأهداف عن طريق نجوم عالميين ينشطون في أبرز الدوريات الأوروبية، حيث تصدر لاعبو الدوريات الثلاثة الكبرى في إسبانيا وإنجلترا وألمانيا قائمة الهدافين بأكثر من نصف الأهداف المسجلة.

ويتقدم لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة بفارق واضح، ما يعكس تأثير هذا الدوري على النسخة الحالية من البطولة.

أرقام الدوريات.. تفوق إنجليزي

سجل لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز 28 هدفاً، مقابل 16 هدفاً للاعبي الدوري الألماني، و11 هدفاً للاعبي الدوري الإسباني، بينما سجل لاعبو الدوري الفرنسي 7 أهداف، والدوري الإيطالي 5 أهداف.

كما سجل لاعبو الدوري الأمريكي 8 أهداف، في حضور لافت لعدد من الأسماء التي تنشط خارج أوروبا.

في واحدة من أبرز المباريات، فاز منتخب هولندا على السويد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، حيث جاءت جميع الأهداف الستة عبر لاعبين ينشطون في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2025 – 2026، في مؤشر واضح على تأثير هذا الدوري في البطولة.

وتصدر لاعبو ريال مدريد وليفربول وإنتر ميامي قائمة الهدافين، وذلك بفضل مساهمات اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لعب دوراً محورياً في رفع حصيلة فريقه.

وسجل ميسي ثلاثية في مواجهة الجزائر، وأضاف هدفين أمام النمسا الإثنين، ليصبح أحد أبرز نجوم البطولة من حيث الفاعلية التهديفية.

توزيع الأهداف بين الأندية والدوريات

سجل لاعبو الدوري الأمريكي 8 أهداف، جاءت موزعة بين عدد من اللاعبين، من بينهم الكرواتي بيتر موسى لاعب إف سي دالاس، والباراغواياني ماتياس جالارزا لاعب أتلانتا يونايتد، والنيوزيلندي فين سورمان لاعب بورتلاند تمبرز، إلى جانب أهداف ميسي.

وعند إعلان القوائم الرسمية، كان هناك 200 لاعب محترف في إنجلترا على مستوى الأندية، أي ما يقارب ضعف عدد اللاعبين المحترفين في ألمانيا الذي بلغ 109 لاعبين، وهو ما انعكس على إحصائيات التسجيل.

تصدر ريال مدريد وليفربول قائمة الأندية الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف.

وسجل لاعبو ريال مدريد 6 أهداف، بواقع 3 أهداف للفرنسي كيليان مبابي، وهدفين للبرازيلي فينيسيوس جونيور، إضافة إلى هدف للاعب الإنجليزي جود بيلينغهام.

أما ليفربول، فسجل لاعبوه عدداً كبيراً من الأهداف، من بينها هدفان للهولندي كودي جاكبو، وهدف للمدافع فيرجيل فان دايك، وهدف للسويدي ألكسندر إيزاك، إضافة إلى هدف للمصري محمد صلاح، حيث كان جميعهم ضمن صفوف النادي وقت إعلان قوائم المنتخبات.

سجل لاعبو بايرن ميونخ 4 أهداف، بواقع هدفين للإنجليزي هاري كين، وهدف لكل من الألماني جمال موسيالا والكولومبي لويس دياز.

كما كان بايرن ميونخ ثاني أكثر الأندية تمثيلاً في قوائم المنتخبات بـ18 لاعباً، خلف مانشستر سيتي الإنجليزي الذي ضم 19 لاعباً، والذي سجل بدوره هدفين عبر نجمه النرويجي إرلينغ هالاند.

أرقام شاملة.. معدلات تتغير تاريخياً

ومع تسجيل 121 هدفاً بواسطة 88 لاعباً مختلفاً خلال أول 40 مباراة، بلغ متوسط التهديف 3 أهداف في المباراة الواحدة.

كما انتهت 3 مباريات فقط بالتعادل السلبي، بينما سُجلت 8 أهداف عكسية، ما يعكس طبيعة هجومية واضحة للنسخة الحالية.

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يسير مونديال 2026 نحو تحطيم الرقم القياسي المسجل في مونديال قطر 2022، الذي شهد تسجيل 172 هدفاً في 64 مباراة، بينما تضم النسخة الحالية 104 مباريات.

وتشير الحسابات إلى أن معدل التسجيل في النسخة الحالية قد يقترب من 194 هدفاً، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق إذا استمر النسق التهديفي على حاله.

لم يقتصر ارتفاع المعدل التهديفي على كأس العالم فقط، بل امتد أيضاً إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الأخيرين، حيث بلغ معدل الأهداف 3,27 هدفاً في المباراة خلال موسم 2024 إلى 2025، وارتفع إلى 3,47 هدفاً في الموسم التالي 2025 إلى 2026.

وبين الأرقام المتصاعدة والعوامل الجديدة، يبدو أن كرة القدم تدخل مرحلة تهديفية مختلفة، تعيد تشكيل ملامح اللعبة في أكبر محافلها العالمية.