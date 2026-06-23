موقعة كسر عظام.. العنابي القطري يصطدم بالبوسنة في صراع العبور إلى دور الـ32

يدخل منتخبا البوسنة والهرسك وقطر مواجهتهما الحاسمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم، في لقاء يحمل طابع “الفرصة الأخيرة”، حيث يتنافس الطرفان على خطف المركز الثالث في المجموعة الثانية، وسط احتمال مواجهة المنتخب الأمريكي في دور الـ32 حال التأهل.

ويخوض المنتخبان المباراة المقررة يوم الأربعاء 24 يونيو/حزيران الجاري في مدينة سياتل، وهما يدركان أن الفوز وحده سيبقي على آمالهما في مواصلة المشوار، بعدما تعثرا في الجولتين السابقتين.

وبدأت البوسنة والهرسك مشوارها بتعادل إيجابي أمام كندا، قبل أن تتلقى خسارة ثقيلة أمام سويسرا بنتيجة 4-1، بعد أن صمدت لأكثر من 70 دقيقة قبل انهيار دفاعي في الدقائق الأخيرة.

أما قطر فقد استهلت مشوارها بتعادل مثير أمام سويسرا، قبل أن تتعرض لهزيمة أمام كندا بنتيجة 6-0، في مباراة شهدت طرد المدافع همام الأمين.

وتسببت هذه النتائج في تعقيد حسابات التأهل، خاصة مع تأثير فارق الأهداف الذي قد يلعب دورا حاسما في تحديد أصحاب المراكز المؤهلة، سواء بشكل مباشر أو ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

غيابات بارزة

وبات واضحا أن التعادل لن يخدم أيا من المنتخبين، ما يفتح الباب أمام مواجهة مفتوحة بحثا عن النقاط الثلاث، رغم ميل الطرفين إلى اللعب بحذر دفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وتسعى البوسنة والهرسك، التي بلغت النهائيات بعد تجاوزها إيطاليا في الملحق بركلات الترجيح، إلى تجاوز خسارتها الأخيرة، لكنها ستفتقد خدمات المدافع طارق محرموفيتش بعد طرده في اللقاء السابق.

وقال المدرب سيرغي بارباريز: "سيفتقد الفريق جهود محرموفيتش، لكنني لا أحب التذمر. لدينا عدد كاف من اللاعبين القادرين على تعويضه".

كما يواجه المنتخب القطري بدوره غيابات مؤثرة، بعد طرد همام الأمين وعاصم مادبو في المباراة السابقة، وسط انتقادات للانهيار الدفاعي أمام كندا.

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ورغم الهزيمة الثقيلة، حاول المدرب يولن لوبتيغي التمسك بالإيجابيات، مؤكدا أن الفريق لا يزال يملك فرصة في البطولة، قائلا: "هناك دول كبرى تتابع كأس العالم من المنزل، ونحن هنا. أمامنا الآن مباراة نهائية يجب خوضها".