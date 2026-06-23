رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

موقعة كسر عظام.. العنابي القطري يصطدم بالبوسنة في صراع العبور إلى دور الـ32

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Jun 18, 2026; Vancouver, British Columbia, USA; Reactions to Canada midfielder Ismael Kone (8) after sustaining an injury during the second half against Qatar during a Group B match in the 2026 FIFA World Cup at BC Place Vancouver. Mandatory Credit: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images
منتخب قطر خلال مباراته ضد كندا في المونديال (رويترز)
Published On 23/6/2026
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آخر تحديث: 07:37 (توقيت مكة)

يدخل منتخبا البوسنة والهرسك وقطر مواجهتهما الحاسمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم، في لقاء يحمل طابع “الفرصة الأخيرة”، حيث يتنافس الطرفان على خطف المركز الثالث في المجموعة الثانية، وسط احتمال مواجهة المنتخب الأمريكي في دور الـ32 حال التأهل.

ويخوض المنتخبان المباراة المقررة يوم الأربعاء 24 يونيو/حزيران الجاري في مدينة سياتل، وهما يدركان أن الفوز وحده سيبقي على آمالهما في مواصلة المشوار، بعدما تعثرا في الجولتين السابقتين.

Bosnia-Herzegovina's defender #24 Nidal Celik and midfielder #26 Ermin Mahmic react after losing the 2026 World Cup Group B football match between Switzerland and Bosnia and Herzegovina at Los Angeles Stadium in Inglewood on June 18, 2026.
منتخب البوسنة والهرسك، خلال مباراته ضد منتخب سويسرا في كأس العالم (الفرنسية)

وبدأت البوسنة والهرسك مشوارها بتعادل إيجابي أمام كندا، قبل أن تتلقى خسارة ثقيلة أمام سويسرا بنتيجة 4-1، بعد أن صمدت لأكثر من 70 دقيقة قبل انهيار دفاعي في الدقائق الأخيرة.

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أما قطر فقد استهلت مشوارها بتعادل مثير أمام سويسرا، قبل أن تتعرض لهزيمة أمام كندا بنتيجة 6-0، في مباراة شهدت طرد المدافع همام الأمين.

وتسببت هذه النتائج في تعقيد حسابات التأهل، خاصة مع تأثير فارق الأهداف الذي قد يلعب دورا حاسما في تحديد أصحاب المراكز المؤهلة، سواء بشكل مباشر أو ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

غيابات بارزة

وبات واضحا أن التعادل لن يخدم أيا من المنتخبين، ما يفتح الباب أمام مواجهة مفتوحة بحثا عن النقاط الثلاث، رغم ميل الطرفين إلى اللعب بحذر دفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وتسعى البوسنة والهرسك، التي بلغت النهائيات بعد تجاوزها إيطاليا في الملحق بركلات الترجيح، إلى تجاوز خسارتها الأخيرة، لكنها ستفتقد خدمات المدافع طارق محرموفيتش بعد طرده في اللقاء السابق.

وقال المدرب سيرغي بارباريز: "سيفتقد الفريق جهود محرموفيتش، لكنني لا أحب التذمر. لدينا عدد كاف من اللاعبين القادرين على تعويضه".

epaselect epa13048225 Canada forward Jonathan David (R) outbattles Qatar defender Boualem Khoukhi (C) to score his second goal during the first half of the FIFA World Cup 2026 group stage match between Canada and Qatar in Vancouver, Canada, 18 June 2026. EPA/BOB FRID
هزيمة قاسية لمنتخب قطر، ضد منتخب كندا في الجولة الثانية من مجموعات المونديال (إي بي إيه)

كما يواجه المنتخب القطري بدوره غيابات مؤثرة، بعد طرد همام الأمين وعاصم مادبو في المباراة السابقة، وسط انتقادات للانهيار الدفاعي أمام كندا.

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ورغم الهزيمة الثقيلة، حاول المدرب يولن لوبتيغي التمسك بالإيجابيات، مؤكدا أن الفريق لا يزال يملك فرصة في البطولة، قائلا: "هناك دول كبرى تتابع كأس العالم من المنزل، ونحن هنا. أمامنا الآن مباراة نهائية يجب خوضها".

المصدر: الجزيرة + رويترز

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