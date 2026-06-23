مباراة قطر ضد البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى ملعب "لومين فيلد" في سياتل، حيث يخوض منتخبا البوسنة والهرسك وقطر مواجهة حاسمة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في كأس العالم، في مباراة مهمة "لكلا الطرفين الساعيين إلى الإبقاء على آمال التأهل إلى دور الـ32".

ويدخل المنتخبان اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارتين ثقيلتين في الجولة الثانية؛ إذ سقطت البوسنة والهرسك أمام سويسرا بنتيجة 4-1 في لوس أنجلوس، فيما تلقّت قطر هزيمة أمام كندا بنتيجة 6-0 في فانكوفر، ما جعل هامش الخطأ شبه منعدم قبل الجولة الختامية.

وتشهد المواجهة تحديات فنية وذهنية واضحة، خاصة مع تأثير البطاقات الحمراء على اختيارات المدربين، إذ سيغيب المدافع البوسني طارق محاريموفيتش بعد طرده أمام سويسرا، فيما ستفتقد قطر خدمات همام أحمد وعاصم مادبو بعد الطرد في المباراة السابقة، ما يزيد من تعقيد الحسابات التكتيكية للطرفين.

موعد مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر

تقام مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر يوم الأربعاء 24 يونيو/حزيران 2026 بملعب "لومين فيلد" في سياتل.

تنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، والثامنة مساء (20:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت البوسنة والهرسك.

القنوات الناقلة لمباراة البوسنة والهرسك ضد قطر

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وضعية المنتخبين

على الجانب البوسني، يواجه المدرب سيرغي بارباريز مهمة إعادة التوازن لخط دفاعه بعد الانهيار في الشوط الثاني أمام سويسرا، مع الاعتماد على خبرة سياد كولاشيناتس وإدين دجيكو لقيادة الفريق نحو ردّ فعل قوي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

أما منتخب قطر، بقيادة يولن لوبيتيغي، فيسعى إلى تجاوز آثار الخسارة أمام كندا، والاعتماد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، رغم الغيابات المؤثرة التي فرضت عليه إعادة ترتيب أوراقه في جميع الخطوط.

وتبرز في المواجهة صراعات فردية حاسمة، أبرزها مواجهة أكرم عفيف أمام صلابة كولاشيناتس في الخط الخلفي، إضافة إلى صراع إدين دجيكو وقلب الدفاع شانسيل مبمبا، في مباراة يُتوقع أن تُحسم بتفاصيل صغيرة داخل منطقة العمليات.

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وعلى صعيد المجموعة، تتصدر كندا الترتيب بأربع نقاط بفارق أهداف +6، تليها سويسرا بالرصيد نفسه وبفارق +3، فيما تتقاسم البوسنة والهرسك وقطر المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما، ما يجعل مواجهة سياتل مفتوحة على جميع السيناريوهات.

فإذا فازت البوسنة، ستصل إلى أربع نقاط وتبقي على حظوظ قوية في التأهل، بينما سيمنح الانتصار قطر العودة إلى المنافسة بقوة قبل انتظار نتائج الجولة الأخيرة. أما التعادل، فقد لا يكون كافيا لأي من المنتخبين في ظل تعقيد حسابات أفضل الثوالث.