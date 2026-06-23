تأهل من قلب العاصفة.. صحف فرنسا تحتفي بتخطي العراق وتترقب "السيناريوهات المجنونة"

حقق المنتخب الفرنسي فوزا مهما على نظيره العراقي بنتيجة 3-0، ليحسم تأهله إلى ثمن النهائي وسط أداء متفاوت وظروف مناخية صعبة شهدت توقف اللقاء لساعات بسبب عاصفة رعدية في فيلادلفيا.

وبعد هذا الانتصار، تنوعت قراءات الصحافة الفرنسية بين الإشادة بالأداء والنتيجة، والتحليل التكتيكي، وصولًا إلى استعراض سيناريوهات القرعة المعقدة في الأدوار المقبلة.

وفي هذا السياق، ترصد الجزيرة نت أبرز ما قالته الصحف الفرنسية حول أداء الديوك وما ينتظرهم في المرحلة القادمة من البطولة.

تجربة أكثر عدد من البدلاء

صحيفة ليكيب (L’Equipe) أكدت أن منتخب فرنسا حسم رسميا تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على العراق (3-0) في مباراة شهدت توقفا طويلا بسبب عاصفة رعدية في فيلادلفيا، ما جعل اللقاء يمتد لأكثر من ساعتين من التوقف الإجباري.

وأشارت الصحيفة إلى أن المواجهة كانت في بدايتها متوازنة نسبيا، لكنها سرعان ما اتجهت لصالح "الديوك" بفضل الهدف المبكر الذي سجله كيليان مبابي في الدقيقة 14.

وترى "ليكيب" أن فرنسا، رغم بعض الفترات التي افتقدت فيها للفعالية أمام المرمى، سيطرت على مجريات اللقاء ونجحت في إدارة المباراة بدنيا وذهنيا، خاصة بعد العاصفة التي كسرت نسق اللعب وأثرت على الإيقاع.

كما أشارت إلى أن المدرب ديدييه ديشان استغل النتيجة لإجراء تغييرات وإراحة بعض اللاعبين، في إطار التحضير للأدوار الإقصائية، مع استمرار تألق مبابي كعنصر حاسم في الهجوم الفرنسي.

فرنسا تتأهل في العاصفة

صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية كتبت أن منتخب فرنسا حسم تأهله إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 بعد فوزه على العراق (3-0) في مباراة غريبة امتدت لساعات طويلة بسبب اضطرابات مناخية غير مسبوقة في فيلادلفيا.

وبحسب التقرير، فإن "الديوك" بقيادة المدرب ديدييه ديشان حققوا فوزا مريحا في النتيجة، لكن المباراة تحولت إلى اختبار صبر حقيقي بعدما توقفت لمدة تجاوزت ساعتين بسبب عواصف رعدية ضربت محيط ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، وفق البروتوكول المعتمد في الولايات المتحدة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن النجم كيليان مبابي افتتح التسجيل مبكرا بعد 14 دقيقة، قبل أن يواصل رفاقه فرض سيطرتهم عبر عثمان ديمبيلي وميكايل أوليسيه، ليؤكدوا تفوقا واضحا رغم الظروف الاستثنائية.

لكن الحدث الأبرز، بحسب "لوموند"، لم يكن في الأداء فقط، بل في طول زمن المباراة التي امتدت لما يقارب أربع ساعات بسبب التوقف الإجباري بين الشوطين، وهو ما جعل اللاعبين أمام اختبار ذهني وبدني غير معتاد في منافسات المونديال.

ونقلت الصحيفة عن لاعب الوسط مانو كونيه أن ما حدث "كان لا يُحتمل من حيث الانتظار، لكن اللاعبين تعاملوا معه باحترافية وحافظوا على تركيزهم حتى النهاية".

فوز في المتناول

أما صحيفة لوفيغارو (Le Figaro) فخصصت تقريرها لتقييم أداء لاعبي المنتخب الفرنسي بعد الفوز على العراق (3-0) في كأس العالم 2026، حيث رأت أن "الديوك" قدموا مباراة في المتناول وحققوا المطلوب دون عناء كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتصار أكد تأهل فرنسا إلى ثمن النهائي بعد جمع 6 نقاط من مباراتين، مع أداء جماعي مطمئن قبل المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام النرويج.

على مستوى التقييمات، حصل الحارس مايك مينيان على علامة (5) في مباراة هادئة تماما دون اختبارات حقيقية، بينما نال الدفاع درجات متوسطة، حيث قدم كل من كوندي وأوباميكانو أداء صلبا لكنه غير لافت، في ظل ضعف الهجوم العراقي.

أما في الخط الأمامي، فقد خطف الثنائي كيليان مبابي وميكايل أوليسيه الإشادة، بعد أداء وُصف بالممتع والحاسم، فيما بدا عثمان ديمبيلي أكثر تحررا وتأثيرا في التحركات الهجومية.

وبحسب "لوفيغارو"، فإن المباراة لم تكن اختبارا صعبا لفرنسا بقدر ما كانت فرصة لتدوير الأداء، وتجهيز المجموعة للاستحقاقات القادمة في الأدوار الإقصائية، مع تأكيد أن الفريق بدأ يدخل أجواء المنافسة الحقيقية تدريجيا.

على حافة "سيناريوهات مجنونة"

فيما كتبت صحيفة لوباريزيان (Le Parisien) أن منتخب فرنسا، رغم ضمانه تقريبا التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026، قد يجد نفسه أمام سيناريوهات معقدة للغاية قد تضعه أمام خصوم من العيار الثقيل مثل إسبانيا أو البرازيل، وذلك وفق حسابات فنية واحتمالات “شبه خيالية” مرتبطة بنظام أفضل الثوالث.

وبحسب الصحيفة، فإن فوز "الديوك" على العراق (3-0) جعل طريقهم نحو الدور القادم أكثر وضوحا، لكن حسابات المركز الأول في المجموعة الأولى قد تعقد المشهد بشكل غير متوقع. فإذا أنهت فرنسا متصدرة مجموعتها، فإنها ستواجه أحد أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في مجموعات مختلفة، وهو ما يفتح الباب أمام قرعة معقدة تضم مئات التركيبات الممكنة.

وتوضح لوباريزيان أن نظام التوزيع الذي يعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي يقوم على تحديد أفضل الثوالث من ثماني مجموعات، ينتج ما يقارب 495 تركيبة مختلفة، ما يجعل تحديد المنافس المحتمل عملية معقدة للغاية، ترتبط بنتائج متداخلة في عدة مجموعات.

ورغم ذلك، تشير الصحيفة إلى أن بعض السيناريوهات “شبه المستحيلة” قد تدفع فرنسا لمواجهة منتخبات كبرى مبكرا، مثل إسبانيا أو البرازيل أو المغرب، لكن ذلك يتطلب مجموعة نتائج متسلسلة ومعقدة للغاية، تصل احتمالاتها إلى أقل من 1%.