المنتخب المصري يكشف تطورات إصابة اللاعبين حمدي فتحي وحسام عبد المجيد

قال الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن لاعب المنتخب الوطني حمدي فتحي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 3-1 على نيوزيلندا، وسيعود للمشاركة مع الفريق في كأس العالم "وفقا لمدى استجابته للبرنامج العلاجي".

واضطرت مصر لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 41 من المباراة التي أقيمت أمس الاثنين، بخروج فتحي بسبب الإصابة ونزول رامي ربيعة، وقال طبيب المنتخب محمد أبو العلا عقب المباراة إن فتحي اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، وهو ما أدى إلى استبداله.

وقال الاتحاد المصري في حسابه على منصة إكس "أكد مدير المنتخب إبراهيم حسن أن الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي أثبتت إصابة اللاعب في العضلة الخلفية خلال مباراة نيوزيلندا، على أن يعود اللاعب للمشاركة في المباريات وفقا لاستجابته للبرنامج العلاجي".

وسجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر لتقلب مصر تأخرها بهدف إلى فوز 3-1 على نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية وتحقق أول انتصار في تاريخها بكأس العالم في مشاركتها الرابعة بالنهائيات.

وأضاف الاتحاد المصري في بيان "كما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب حسام عبد المجيد سلامة عظام الوجه وسوف يعود للمشاركة مع منتخب مصر وفقا للبروتوكول العلاجي المتبع في هذا النوع من الإصابات".

وأصيب البديل عبد المجيد في عينه اليسرى بسبب التحام داخل منطقة الجزاء خلال مباراة نيوزيلندا، وقال طبيب المنتخب أبو العلا إن اللاعب "تعرض لارتطام بالرأس مع مهاجم نيوزيلندا خلال اللقاء ما تسبب في خروجه ومشاركة محمد عبد المنعم بدلا منه".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط تليه إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما وتأتي نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة.