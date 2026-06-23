20 عاما و11 يوما.. مصادفة مذهلة تجمع ميسي ورونالدو في كأس العالم

يتشارك كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، مع غريمه التقليدي ليونيل ميسي قائد الأرجنتين في رقم تهديفي مميز بعدما سجل الأول هدفين في فوز منتخب بلاده الثلاثاء بكأس العالم 2026.

وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخة مختلفة من بطولة كأس العالم، ما جعله يتفرد بالرقم التاريخي، لكنه في الوقت نفسه يشارك ميسي في رقم آخر فريد.

وبحسب شبكة "أوبتا" الإحصائية على منصة "إكس" فإن الفارق الزمني بين أول أهداف رونالدو في كأس العالم على الإطلاق وأحدث أهدافه هو 20 عاما و11 يوما.

وللمفارقة فإن الفارق الزمني أيضا بين أول أهداف ميسي في المونديال وأحداث أهدافه هو نفسه، بواقع 20 عاما و11 يوما.

وسجل رونالدو أول أهدافه في 16 يونيو/حزيران ضد منتخب إيران عام 2006 بكأس العالم الذي أقيم في ألمانيا، حيث فازت البرتغال 2-0 في ذلك الوقت.

أما ميسي فقد أحرز هدفه المونديالي الأول يوم 16 يونيو/حزيران عام 2006 ضد منتخب صربيا ومونتينغرو ببطولة كأس العالم 2006 بألمانيا، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين 6-0.

واقتربت منتخب البرتغال من حسم تأهله إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026، بعدما قاده رونالدو إلى فوز كاسح على أوزبكستان.

وافتتح رونالدو التسجيل (6) وأصبح ثاني أكبر لاعب يسجل هدفا في النهائيات (41 عاما و138 يوما) بعد الكاميروني روجيه ميلا (42 عاما و39 عاما)، قبل أن يضيف نونو منديز الثاني من ركلة حرة مباشرة (17).

وسجل رونالدو الثالث لمنتخب بلاده (39) فتخطى أوزيبيو صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة للبرتغال في كأس العالم (9)، قبل أن يضيف الحارس عبد الواحد نعمتوف الرابع بالخطأ في مرماه (60) والبديل رافايال لياو الخامس (87).