مباراة النمسا حاسمة.. فرص الجزائر في الوصول للدور الثاني من مونديال 2026

عاد منتخب الجزائر إلى فرص التأهل إلى الدور الثاني من كاس العالم 2026 من الباب الكبير، بعد أن انتصر على الأردن بهدفين لهدف واحد في الجولة الثانية من مجموعات المونديال.

سجل نزار الرشدان أولًا للنشامى، لكن محاربي الصحراء نجحوا في قلب النتيجة بالتعادل أولًا عن طريق نذير بن بوعلي ثم سجل أمين غويري هدف الانتصار المتأخر للجزائريين.

وبينما خسر الأردن كل حظوظه وغادر نسخة 2026 بشكل حتمي، أعاد الجزائريون إحياء حظوظهم بهذا الانتصار في الوصول للدور الثاني.

كيف يتم حسم الترتيب عند تساوي النقاط؟

تعتمد لوائح كأس العالم 2026 على عدة معايير لحسم ترتيب المنتخبات المتساوية في النقاط، بداية من نتائج المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة بين الفرق المعنية، قبل اللجوء إلى فارق الأهداف العام وعدد الأهداف في جميع مباريات المجموعة.

وإذا استمر التساوي، يتم الاحتكام إلى نقاط اللعب النظيف، ثم ترتيب المنتخبات في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

مباراة النمسا حاسمة للخضر

يملك الجزائريون فرصة أكيدة للتأهل في المركز الثاني تتمثل في الفوز على منتخب النمسا الذي يملك نفس الرصيد الجزائري من النقاط (3) لكن فارق الأهداف يصب لصالحه في الوقت الراهن، فوز الجزائريين على النمسا في الجولة الثالثة سيعني مباشرة الوصول إلى الدور الثاني في وصافة المجموعة.

التعادل مع النمسا يحفظ للجزائر حظوظها أيضًا في التأهل من بوابة أفضل الثوالث، الوصول للنقطة رقم 4 سيعني بنسبة كبيرة تأهل الجزائر إلى الدور الثاني من بوابة الثوالث، وتظل هناك نسبة ضئيلة في حال تعرض الجزائريين للخسارة من النمسا شريطة أن تخدمه باقي حسابات المجموعات فيما يتعلق بنتائج الثوالث، وألا يفوز المنتخب الأردني على نظيره الأرجنتيني في الجولة الأخيرة.