"استقبلتها رئيسة المكسيك واعتمدها فيفا".. قصة بطة خطفت الأضواء في كأس العالم (صور)

في واحدة من أكثر القصص طرافة وإنسانية خلال كأس العالم 2026، تحولت البطة "ميرلين" من مجرد طائر يرافق عائلة مكسيكية بسيطة إلى ظاهرة جماهيرية ورمز غير رسمي للبطولة، قبل أن تحظى باستقبال خاص من رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم.

وشهد القصر الرئاسي في العاصمة مكسيكو سيتي حدثا استثنائيا عندما استقبلت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم البطة الشهيرة التي اعتادت الظهور مرتدية القميص الأخضر لمنتخب المكسيك، في مشهد لاقى اهتماما واسعا داخل البلاد وخارجها.

خلال المؤتمر الصحفي الصباحي المعتاد للرئيسة المكسيكية، خطفت "ميرلين" الأنظار منذ اللحظة الأولى، بعدما صعدت إلى المنصة وجلست بهدوء أمام عدسات المصورين والكاميرات.

وبدا المشهد مختلفًا عن المؤتمرات التقليدية، إذ تحولت الأنظار من الوزراء والمسؤولين الحاضرين إلى البطة التي أصبحت خلال أيام قليلة واحدة من أشهر الشخصيات المرتبطة بكأس العالم.

واقتربت كلاوديا شينباوم من "ميرلين" وقامت بمداعبتها وسط أجواء ودية، قبل أن تؤكد أن الحكومة ستعمل على مساعدة العائلة المالكة للبطة للاستفادة من الشهرة الكبيرة التي حققتها خلال البطولة.

وقالت إن الهدف يتمثل في تحويل هذا النجاح الجماهيري إلى فرصة حقيقية لتحسين مستوى معيشة الأسرة التي تقف خلف هذه القصة الاستثنائية.

من بائعة متجولة إلى قصة نجاح وطنية

وحضرت كارلا إيفيت غوميس، مالكة "ميرلين"، إلى اللقاء الرئاسي برفقة طفليها، معبرة عن سعادتها الكبيرة بما وصلت إليه قصتها خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكدت كارلا أن ظهورها أمام الرئيسة ووسائل الإعلام العالمية يمثل مصدر فخر كبير لها ولعائلتها، معتبرة أن ما حدث يعكس الوجه الجميل للمكسيك وشعبها.

وأوضحت أن الأسرة تعمل حاليا على تسجيل اسم وصورة "ميرلين" كعلامة تجارية رسمية لدى المعهد المكسيكي للملكية الفكرية، وذلك بعد المكانة الاستثنائية التي اكتسبتها البطة خلال البطولة.

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كما كشفت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح "ميرلين" صفة سفيرة للبطولة، في خطوة تعكس حجم التأثير الجماهيري الذي حققته.

كيف بدأت الحكاية؟

تعود قصة "ميرلين" إلى فترة سابقة عندما أهدى أحد الزبائن البطة لعائلة غوميس بعد نفوق بطتهم السابقة.

واختارت العائلة إطلاق اسم "ميرلين" عليها تكريمًا لشخصية الساحر الشهيرة في أسطورة الملك آرثر، دون أن تتوقع أن يتحول هذا الاسم لاحقًا إلى واحد من أكثر الأسماء تداولاً خلال كأس العالم.

وبمرور الوقت أصبحت البطة ترافق صاحبتها في نشاطها اليومي كبائعة متجولة، قبل أن تبدأ رحلتها نحو الشهرة العالمية.

اللحظة التي غيرت حياة "ميرلين" جاءت خلال الاحتفالات الجماهيرية التي أعقبت فوز المنتخب المكسيكي على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 11 يونيو/حزيران الجاري.

وخلال الاحتفالات التي شهدها شارع ريفورما الشهير في العاصمة، ظهرت البطة مرتدية قميص المنتخب المكسيكي وسط الجماهير المحتفلة.

وسرعان ما انتشرت المقاطع المصورة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تفاعلاً هائلاً من الجماهير التي وجدت في "ميرلين" رمزا عفويا يعكس أجواء الفرح والحماس المرتبطة بالمونديال.

ومنذ تلك اللحظة تحولت البطة إلى إحدى أبرز الشخصيات الجماهيرية في البطولة، وأصبحت حاضرة بقوة في الصور ومقاطع الفيديو المتداولة يوميا.

لم تعد قصة "ميرلين" مرتبطة بالرياضة فقط، بل تحولت إلى نموذج يعكس قوة القصص الإنسانية البسيطة في جذب اهتمام الجماهير.

وأكدت مالكتها أن الشهرة المفاجئة التي حققتها البطة قد تساعد العائلة على تحسين أوضاعها المعيشية، مشيرة بشكل خاص إلى أهمية هذا الدعم لابنها الأكبر الذي يعاني من مشكلات نفسية ويتطلب رعاية خاصة.

وأعربت عن أملها في أن تفتح أبوابا جديدة أمام الأسرة بعد سنوات من العمل والكفاح.

من جانبها، أكدت الرئيسة كلاوديا شينباوم أن "ميرلين" لم تعد مجرد بطة اشتهرت خلال بطولة كرة قدم، بل أصبحت رمزا لما تمثله العائلة المكسيكية من دفء وبساطة وترابط.

وأوضحت أن العالم لا يشاهد اليوم نتائج المباريات فقط، بل يتعرف أيضًا على الثقافة المكسيكية وقيم المجتمع من خلال قصص إنسانية مثل قصة "ميرلين".

وأضافت أن هذا النموذج يعكس الصورة الحقيقية للمكسيك التي ترغب البلاد في تقديمها خلال استضافتها للبطولة العالمية.

في بطولة تعج بالأسماء الكبيرة والنجوم العالميين، نجحت بطة صغيرة في فرض حضورها على المشهد المونديالي بأكمله.

فمن شوارع العاصمة المكسيكية المزدحمة إلى منصة المؤتمر الرئاسي، قطعت "ميرلين" رحلة استثنائية لم تكن في الحسبان، لتصبح واحدة من أكثر الظواهر شعبية في كأس العالم 2026.