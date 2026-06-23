رياضة|كأس العالم 2026

"كأس العالم تباع كسلعة".. قائد ألمانيا الأسبق يفتح النار على إنفانتينو

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FIFA President Gianni Infantino (R) gestures past Iraqi Football Association President Younis Mahmoud (L) during the 2026 World Cup Group I football match between France and Iraq at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 22, 2026.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو خلال كأس العالم 2026 (الفرنسية)
Published On 23/6/2026

وجه قائد المنتخب الألماني المتوج بكأس العالم 2014 فيليب لام انتقادات حادة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو، معتبراً أن طريقة إدارة اللعبة والبطولة الأهم في العالم تثير تساؤلات عدة.

وفي مقال نشره بصحيفة "دي تسايت" (Die Zeit) الألمانية، قال لام إن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو قرب جياني إنفانتينو من حكام مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، معتبراً أن هذه العلاقة تندرج ضمن مشهد أوسع أصبحت فيه كرة القدم مرتبطة باعتبارات تتجاوز الجانب الرياضي.

SHARM EL-SHEIKH, EGYPT - OCTOBER 13: U.S. President Donald Trump and FIFA president Gianni Infantino pose for a photo, at a world leaders' summit on ending the Gaza war on October 13, 2025 in Sharm El-Sheikh, Egypt. President Trump is in Egypt to meet with European and Middle Eastern leaders in what’s being billed as an international peace summit, following the start of a US-brokered ceasefire deal to end the war in the Gaza Strip. (Photo by Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس فيفا جياني إنفانتينو يلتقطان صورة تذكارية في قمة قادة العالم (غيتي )

 

وأضاف لام أن "كأس العالم يتم بيعها وكأنها سلعة، وهذا يسلب كرة القدم مصداقيتها"، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً متورطين في إدارة اللعبة "لديهم أهداف أخرى في أذهانهم، وأمور غامضة وغير واضحة".

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كما انتقد اللاعب الألماني السابق الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر مباريات كأس العالم المقامة في أمريكا الشمالية، معتبراً أن فيفا "يعظم أرباحه من خلال عدم تقديم معلومات صادقة حول حجم الطلب الحقيقي على التذاكر".

وأعاد لام التأكيد على موقفه الرافض لفكرة إقامة كأس العالم كل عامين، وهي الفكرة التي سبق أن طرحها إنفانتينو، موضحاً أن أي بطولة تحتاج إلى الوقت الكافي للتحضير والمتابعة حتى تحافظ على قيمتها وتأثيرها المستدام.

وتطرق أيضاً إلى ازدحام روزنامة المباريات، معتبراً أن توسيع كأس العالم للأندية زاد من العبء البدني على اللاعبين، خاصة مع إضافة بطولة تمتد لعدة أسابيع وفي ظروف مناخية صعبة أحياناً، وهو ما يزيد من الضغوط المفروضة على اللاعبين.

ورغم انتقاداته اللاذعة، أبدى لام دعمه لقرار توسيع كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً، مؤكداً أن من واجب فيفا المساهمة في تطوير كرة القدم عالمياً، وأن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال منح عدد أكبر من المنتخبات فرصة المشاركة، حتى وإن ترتب على ذلك وجود تفاوت في المستوى والجودة بين الفرق المشاركة.

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المصدر: الصحافة الألمانية

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