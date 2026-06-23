"بسلاح الكرات الثابتة".. الصحافة العالمية تشيد بـ"ريمونتادا" الجزائر أمام الأردن

لم يمر فوز المنتخب الجزائري على الأردن بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من كأس العالم 2026 مرور الكرام، إذ حظي باهتمام عدد من وسائل الإعلام الدولية التي سلطت الضوء على قدرة الخضر على قلب النتيجة واستعادة آمالهم في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام الأرجنتين.

وحاول موقع الجزيرة نت رصد أبرز هذه الآراء، التي تراوحت بين الإشادة بردة فعل المنتخب الجزائري والتركيز على الحسابات المعقدة للتأهل قبل المواجهة الحاسمة أمام النمسا.

الجزائر تقلب الطاولة وتحافظ على حلمها

ركزت وكالة رويترز على شخصية المنتخب الجزائري وقدرته على العودة في المباراة بعد التأخر في النتيجة، معتبرة أن الفوز أنعش آمال الخضر في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة.

وأشارت الوكالة إلى أن الجزائر نجحت في تحويل تأخرها بهدف إلى انتصار بنتيجة 2-1، لتتساوى مع النمسا في المركز الثاني بثلاث نقاط قبل الجولة الأخيرة. كما أبرز التقرير دور رياض محرز، الذي نفذ الركنية التي جاء منها هدف التعادل.

شوط ثان مختلف أعاد الجزائر إلى الواجهة

أما صحيفة ذا غارديان (The Guardian) البريطانية، فقد ركزت في تغطيتها المباشرة على التحول الكبير الذي عرفه أداء المنتخب الجزائري بعد الاستراحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخضر فرضوا سيطرتهم على مجريات الشوط الثاني، ونجحوا في الضغط على الدفاع الأردني وصناعة عدد كبير من الفرص، وهو ما تُرجم في النهاية إلى هدفين منحا المنتخب فوزا ثمينا.

كما لفتت الصحيفة إلى أن الجزائر سددت 14 كرة مقابل محاولتين فقط للأردن في الشوط الثاني، معتبرة أن هذا التفوق الهجومي يعكس ردة فعل قوية بعد خسارة الجولة الأولى، ويحافظ على آمال المنتخب في التأهل إلى الدور المقبل.

الكرات الثابتة تنقذ الجزائر

صحيفة تايمز أوف إنديا (Times of India) اختارت زاوية مختلفة في تغطيتها، حيث ركزت على فعالية المنتخب الجزائري في استغلال الكرات الثابتة. وأكدت الصحيفة أن الجزائر سجلت هدفيها من ركلتين ركنيتين، لتقلب تأخرها إلى فوز ثمين، معتبرة أن هذه التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق في مباراة كانت مصيرية بالنسبة للخضر. وأضاف التقرير أن الانتصار أعاد الجزائر إلى سباق التأهل وأبقى حلم بلوغ الدور ثمن النهائي قائما قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

حسابات تأهل الجزائر

وركزت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية على حسابات التأهل أكثر من احتفائها بالفوز الجزائري على الأردن.

إعلان

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب الجزائري بات يملك مصيره بين يديه قبل الجولة الأخيرة أمام النمسا، موضحة أن الفوز سيمنحه بطاقة التأهل المباشرة، بينما قد يكون التعادل كافيا أيضا لبلوغ الدور المقبل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

كما أبرزت الصحيفة أن الخسارة أمام النمسا ستعقد مهمة رفاق رياض محرز بشكل كبير، إذ ستجعل آمالهم مرتبطة بنتائج بقية المجموعات، وهو ما وصفته بـ"السيناريو الأقل حظا" بالنسبة للمنتخب الجزائري.

ورأت "لو باريزيان" أن المواجهة المرتقبة أمام النمسا ستكون بمثابة "نهائي مبكر" لتحديد هوية المتأهل الثاني عن المجموعة العاشرة خلف الأرجنتين التي ضمنت الصدارة بالفعل.

الفوز أشعل الاحتفالات خارج الملعب أيضا

وفي تقرير آخر، تناولت وكالة رويترز الأثر الذي خلفه هذا الانتصار خارج المستطيل الأخضر، مشيرة إلى أن مدينة لورنس بولاية كانساس الأمريكية، التي تستضيف معسكر المنتخب الجزائري، عاشت أجواء احتفالية بعد صافرة النهاية. وأوضح التقرير أن الجالية الجزائرية وعددا كبيرا من سكان المدينة احتفلوا بالفوز في الشوارع والمطاعم والمقاهي.