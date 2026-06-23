شاهد.. عاصفة رعدية توقف تدريبات منتخب إسبانيا

تعرض منتخب إسبانيا لتوقف مفاجئ خلال تدريباته في معسكره بمدينة تشاتانوغا بولاية تينيسي الأمريكية، وذلك بسبب صدور إنذار جوي يحذّر من عواصف رعدية قوية. وجاء إيقاف الحصة التدريبية بعد نحو 15 دقيقة فقط من بدايتها، قبل أيام من مواجهته المرتقبة أمام الأوروغواي في كأس العالم 2026.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية بوجود تحذيرات من عواصف شديدة في المنطقة، مع احتمال هبوب رياح مدمرة تصل سرعتها إلى 128 كلم/س، إضافة إلى إمكانية تشكل أعاصير بشكل مفاجئ.

وبحسب التحذيرات، تم توجيه اللاعبين والجهاز الفني إلى ضرورة الاحتماء فور رصد أي برق ضمن نطاق 16 كيلومترا، مع عدم استئناف النشاط إلا بعد مرور 30 دقيقة كاملة دون تسجيل أي نشاط كهربائي جوي.

ويأتي هذا الحادث بعد توقف مباراة منتخب فرنسا أمام العراق بسبب عاصفة رعدية، ما يؤكد أن الطقس أصبح عاملا مؤثرا في مجريات مونديال 2026 المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.