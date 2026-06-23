رياضة|كأس العالم 2026

شاهد.. عاصفة رعدية توقف تدريبات منتخب إسبانيا

حفظ

CHATTANOOGA, TENNESSEE - JUNE 22: Players of Spain celebrate the birthday of their Head Coach Luis De La Fuente prior to the training at Baylor School on June 22, 2026 in Chattanooga, Tennessee. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
تدريبات المنتخب الإسباني إستعدادا للمواجهة الثالثة في دور مجموعات كأس العالم (الفرنسية)
Published On 23/6/2026

تعرض منتخب إسبانيا لتوقف مفاجئ خلال تدريباته في معسكره بمدينة تشاتانوغا بولاية تينيسي الأمريكية، وذلك بسبب صدور إنذار جوي يحذّر من عواصف رعدية قوية. وجاء إيقاف الحصة التدريبية بعد نحو 15 دقيقة فقط من بدايتها، قبل أيام من مواجهته المرتقبة أمام الأوروغواي في كأس العالم 2026.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية بوجود تحذيرات من عواصف شديدة في المنطقة، مع احتمال هبوب رياح مدمرة تصل سرعتها إلى 128 كلم/س، إضافة إلى إمكانية تشكل أعاصير بشكل مفاجئ.

 

وبحسب التحذيرات، تم توجيه اللاعبين والجهاز الفني إلى ضرورة الاحتماء فور رصد أي برق ضمن نطاق 16 كيلومترا، مع عدم استئناف النشاط إلا بعد مرور 30 دقيقة كاملة دون تسجيل أي نشاط كهربائي جوي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويأتي هذا الحادث بعد توقف مباراة منتخب فرنسا أمام العراق بسبب عاصفة رعدية، ما يؤكد أن الطقس أصبح عاملا مؤثرا في مجريات مونديال 2026 المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

المصدر: الصحافة الفرنسية

إعلان