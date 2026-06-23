بقذيفة أمام أوزباكستان.. مينديز يدخل تاريخ البرتغال في كأس العالم

سجل نونو مينديز الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في شباك أوزبكستان في المباراة الجارية بينهما في هيوستن، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة 11 بكأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وجاء الهدف من تسديدة قوية ومباشرة من مينديز من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 17 ليعزز تقدم فريقه الذي سجل له النجم كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة السادسة.

وبات مينديز رابع مدافع يسجل هدفا للبرتغال في كأس العالم، حيث كان بيتو أول مدافع يسجل للفريق في المونديال وذلك في شباك أمريكا في نسخة عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، فيما جاء بعده بيبي الذي سجل في نسختي 2018 و2022، ثم رافائيل غيريرو الذي سجل في شباك سويسرا في النسخة الماضية بقطر.

وكان منتخب البرتغال قد بدأ مشواره في المجموعة 11، التي تضم أيضا منتخب كولومبيا، بالتعادل مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1.