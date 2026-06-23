رونالدو "العجوز" يواصل كتابة التاريخ في كأس العالم

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول لمنتخب بلاده في شباك أوزبكستان، في المباراة الجارية بينهما في هيوستن، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة 11

بكأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وجاء الهدف الأول لرونالدو في المونديال في الدقيقة السادسة، بعدما لعب جواو كانسيلو عرضية من الجهة اليمنى، ليوجهها رونالدو بتسديدة قوية في شباك عبدالي نيماتوف، حارس مرمى أوزبكستان.

وأصبح رونالدو (41 عاماً) أول لاعب يسجل في ست نسخ متتالية بكأس العالم منذ مشاركته الأولى في نسخة عام 2006.

ووصل رونالدو إلى هدفه التاسع في كأس العالم، معادلا رقم الأسطورة أوزيبيو الذي سجل أهدافه جميعا في نسخة عام 1966 في إنجلترا.

وتوزعت أهداف رونالدو في النسخ الماضية بواقع هدف واحد في نسخ 2006 و2010 و2014 وأربعة أهداف في نسخة عام 2018 في روسيا وهدف في نسخة عام 2022، ثم هدفه في مرمى أوزبكستان.

ووصل رونالدو إلى هدفه رقم 975 في مسيرته الكروية الطويلة، والتي شهدت تسجيله 144 هدفاً مع المنتخب البرتغالي.

وكان منتخب البرتغال قد سقط في فخ التعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1 في الجولة الأولى من المجموعة التي تضم أيضا كولومبيا.