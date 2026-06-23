توقف مباراة فرنسا والعراق يثير الجدل ويعرض الاستضافة الأمريكية للانتقادات

لم يكن فوز المنتخب الفرنسي بثلاثية نظيفة أمام نظيره العراقي هو أكثر ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بل كانت الساعات الأربع التي استغرقتها المباراة، محولة مواجهة كروية في مونديال 2026 إلى حدث تاريخي غير مسبوق، والذي يُعد أطول توقف في تاريخ كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930.

ففي الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول بين فرنسا والعراق مساء الاثنين، أمطرت السماء بغزارة في ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا، لكنها لم تؤثر في اللعب حتى انتهاء الشوط وخروج اللاعبين.

غير أن الخطر الأكبر كان في اقتراب عاصفة رعدية شديدة على مكان الملعب تسببت في إيقاف المباراة رسميا وتأجيل انطلاق الشوط الثاني وفق ما أعلنته الفيفا، خوفا على اللاعبين والجمهور، وهو الأمر الذي عجّل بإخلاء الملعب تماما، ليس من الجماهير واللاعبين فحسب، ولكن أيضا من المصورين والحراس والصحفيين والطواقم الفنية والإدارية.

وتوقفت المباراة لمدة ساعتين و13 دقيقة، وظلت الجماهير واقفة متكدسة داخل طرقات الملعب طوال هذه الفترة من الواحدة إلى الثالثة فجرا، حتى انتهت العاصفة الرعدية واستُؤنف اللعب.

وتباينت ردود فعل المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رصدت حلقة 23) من برنامج "شبكات" هذا الجدل، فقد هاجم البعض سوء التنظيم وشككوا في قدرة أمريكا على استضافة الحدث، بينما دافع البعض الآخر عن بروتوكولات السلامة ورأوا في القرار حماية للأرواح فوق كل اعتبار.

هذه الظروف الاستثنائية أثارت غضب البعض، فقد علّق فهد قائلا:

والله عيب.. حتى كأس العالم أيام الحرب العالمية ما توقفت المباراة ساعتين.. هذه نقطة سوداء في استضافة أمريكا

أما باسل، فاعتبر أن قرار التأجيل طبيعي في بلد معروف بالطقس الرعدي مثل أمريكا، فكتب:

قرار تأجيل المباراة أشوفه طبيعي جدا لأن أمريكا دولة مطرية… وهذا الشي يخلي الأرضية ترطش ماء.. وإذا تبيهم (تريدهم) يكملون بتشوف أنواع الزلقات والكورة ما تمشي واللعب ميت ولا كأنه مباراة مونديال

في حين هاجم إيفي إدارة أمريكا للأزمة، معتبرا أن طبيعة البلد تستدعي توفر ملاعب مغطاة، فعلق:

أمريكا كانت تستطيع محو كل هذه المشكلات بسبب التوقفات… فهي تمتلك ملاعب كثيرة مغلقة، صممت في الأساس بسبب الثلوج والعواصف الرعدية

وعلّق حساب باسم (ميمو) غاضبا، فكتب:

يعني الجماهير دفعت آلاف الدولارات عشان تتفرج على 45 دقيقة بس من كأس العالم؟! وبعدين يروحوا على فنادقهم مقهورين بهدوم (ملابس) مبلولة!

وكانت الفيفا قد أصدرت تحذيرات قبل ساعات من انطلاق هذه المباراة، ونصحت الجمهور بعدم الحضور إلى الملعب بسبب سوء الأحوال الجوية، ولم تُفتح البوابات في الموعد المقرر إلا أن الجماهير لم تستجب لتلك التحذيرات، وذهبت لحضور المباراة.