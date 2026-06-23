استراحة الـ120 دقيقة.. ماذا فعل نجوم فرنسا خلال توقف مباراة العراق؟

المتابع البسيط لكرة القدم يعرف أن مدة الاستراحة بين الشوطين لا تتجاوز 15 دقيقة، يحصل عليها اللاعبون من كلا الفريقين لالتقاط أنفاسهم، وتلقي التوجيهات من المدربين إذا ما كان هناك تغييرا في طريقة اللعب وما إلى ذلك.

لكن ما حدث في مباراة فرنسا والعراق ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة لنهائيات كأس العالم 2026، اقترب من 8 أضعاف تلك المدة بسبب حالة الطقس والعواصف الرعدية التي ضربت مدينة فيلادلفيا بين الشوطين، وهو ما وضع لاعبي الفريقين أمام تحد ذهني وبدني غير مسبوق بالنسبة لمعظمهم إن لم يكن جميعهم.

توقف مباراة فرنسا والعراق

وبعد انتهاء الشوط الأول، وجد لاعبو الفريقين أنفسهم مضطرين للبقاء في غرف الملابس فترة طويلة وصلت إلى ساعتين، قبل أن يتم استئناف المباراة مجددا بالشوط الثاني، في مباراة امتدت لـ3 ساعات و48 دقيقة وفق ما ذكرت صحيفة "ليكيب" (lequipe) الفرنسية.

وأوضحت أن لاعبي المنتخب الفرنسي عاشوا هذه التجربة "غير المسبوقة" بطرقٍ عديدة مختلفة، يأملون ألا تتكرر في المستقبل.

وقال ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا بلهجة تجمع بين الجدّ والمزاح، إن فريقه لعب الورق خلال تلك المدة، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه تم التنسيق مع الأسترالي غراهام أرنولد مدرب العراق لضمان الحصول على وقتٍ كافٍ للإحماء والتأكد من تصريف المياه من أرضية الملعب.

وأضاف "لا يمكنك الاستعداد لمثل هذه الظروف؛ هناك تنبيهات ونحن هنا ننتظر، ثم يتأجل الموعد من ربع ساعة إلى 20 دقيقة ثم نصف ساعة. هذه ظروف استثنائية".

وتابع ديشامب "أتفهم ذلك، طالما أن هناك مخاطر فلا ينبغي المجازفة. إنها أطول مباراة وأطول استراحة بين شوطين شهدتها كمدرب. آمل ألا يتكرر ذلك معي".

ماذا فعل لاعبو فرنسا في فترة التوقف؟

أما بالنسبة للاعبين فقد كان الوقت يمر ببطء شديد وسط حالة من الغموض بشأن موعد استئناف المباراة. وحاولوا في البداية الحفاظ على دفء عضلاتهم بإجراء تمارين الإطالة، والإبقاء على حالتهم البدنية نشطة من خلال استخدام الدرّاجات.

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وعندما طال وقت التوقف أكثر من 30 دقيقة، اضطر اللاعبون إلى الاسترخاء دون أن توضح الشبكة الفرنسية تفاصيل ذلك، مع خوضهم بعض النقاشات الجانبية.

وقال مغنيس أكليوش لاعب وسط فرنسا "صحيح أنها كانت ظروفا خاصة فقد كانت هناك فترة انتظار طويلة في غرف الملابس وهو أمر جديد تماما بالنسبة لنا، ورغم ذلك حاولنا التكيف قدر المستطاع، وكان من المهم الحفاظ على اليقظة الذهنية".

وبعد استئناف المباراة نجح لاعبو فرنسا في حسم النتيجة لصالحهم بعد أن عاد كيليان مبابي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الــ54، قبل أن يضيف زميله عثمان ديمبيلي الهدف الثالث والأخير في الدقيقة الـ66.

وبعد المباراة قال مبابي "كانت أمسية طويلة جدا، كان الأمر صعبا من الناحيتين العاطفية والذهنية. البقاء لمدة ساعة ونصف أو ساعتين داخل غرف الملابس مع الحفاظ على التركيز هو أمر صعب للغاية ويتطلب الكثير".

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف فقط عن النرويج صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد السنغال والعراق في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيدٍ خالي من النقاط.