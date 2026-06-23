نجوم الجزائر يكشفون أسرار الريمونتادا.. والسلامي يعلق على خسارة الأردن

جاء فوز المنتخب الجزائري على الأردن في كأس العالم 2026 ليمنح الخضر دفعة مهمة في سباق التأهل، خاصة بعد التعثر في الجولة الأولى أمام الأرجنتين، حيث تباينت ردود الفعل بعد المباراة بين ارتياح جزائري وإحباط أردني، في انتظار الجولة الحاسمة المقبلة.

المدرب فلاديمير بيتكوفيتش عبر عن رضاه العام عن أداء المنتخب، قائلا إن الفريق قدم في المجمل أداء جيدا في المباراتين، مؤكدا أن الانتصار أمام الأردن كان مستحقا ويمنح اللاعبين ثقة قبل المباراة القادمة. وقال بيتكوفيتش إن المنتخب دفع ثمن هفوة دفاعية سمحت للأردن بافتتاح التسجيل، مشيرا إلى قوة المنتخب الأردني الذي وصفه بالفريق المقاتل والمستحق للتواجد في كأس العالم.

وأضاف المدرب أن الهدف الأساسي كان الفوز والبقاء في دائرة المنافسة، موضحا: "ما كان يهمنا هو الفوز بهذه المباراة، والبقاء في دائرة المنافسة، والتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، وأن يكون مصيرنا في النهاية بأيدينا"، مضيفا أن الأمور لم تحسم بعد لكن الوضع جيد.

لا توجد مباريات سهلة

من جانبه، قال اللاعب الجزائري فارس شايبي المحترف في صفوف "إينترخت فرانكفورت" الألماني إن مباريات كأس العالم لا توجد فيها مواجهات سهلة، مشيرا إلى أن الأردن قدم شوطا أول قويا، بينما نجح المنتخب الجزائري في العودة خلال الشوط الثاني بعد تعديل الأخطاء والضغط بشكل أكبر.

وأضاف شايبي أن تسجيل الهدفين ومن ثم تحقيق الفوز كان أمرا بالغ الأهمية، مؤكدا أن الفريق سيستعد لمباراة النمسا بعزيمة أكبر من أجل حسم التأهل، قائلا: "سنلعب من أجل التأهل وسنبذل كل ما في وسعنا". كما تحدث شايبي عن ثقته في المجموعة، مشيرا إلى أن الجميع يضع ثقته فيه ويعمل على تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب.

مازة: "الصبر مفتاح العودة"

بدوره، أكد اللاعب إبراهيم مازة الناشط في صفوف بايرن ليفركوزن الألماني، أن العودة في النتيجة كانت ثمرة الصبر والعمل الجماعي، قائلا إن الفريق تحدث بين الشوطين وقرر رفع النسق الهجومي، وهو ما سمح بتسجيل الهدفين.

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وأضاف مازة أن الفوز كان بالغ الأهمية لأنه الأول في البطولة، مشيرا إلى أن الأداء الجماعي كان واضحا وأن الجميع قام بدوره داخل الملعب، معبرا عن سعادته بجائزة رجل المباراة لكنه شدد على أن الأهم هو النقاط الثلاث.

السلامي: "قلة الخبرة كلفتنا"

أما مدرب الأردن، جمال سلامي، فقد اعتبر أن قلة خبرة لاعبيه ربما أثرت على النتيجة، رغم إقراره بقوة المنتخب الجزائري. وقال سلامي إن التغييرات التي قام بها المنتخب الجزائري صنعت الفارق، خاصة في الكرات الثابتة، مضيفا أن فريقه كان في انتظار إجراء تبديلات خلال فترة التوقف.

ورغم الخسارة، أكد مدرب الأردن أن فريقه قدم مباراة جيدة، معتبرا أن المشاركة في كأس العالم تجربة مهمة في أول ظهور للمنتخب. وأشار أيضا إلى زيارة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لغرفة الملابس بعد المباراة، حيث قدم الدعم المعنوي للاعبين ورفع من روحهم بعد الخسارة.

واختتم سلامي حديثه بالتأكيد على أن مواجهة الأرجنتين المقبلة تمثل فرصة لتقديم أداء جيد وترك بصمة مشرفة لكرة القدم الأردنية.