كأس العالم 2026.. النرويج تكسر عقدة الـ88 عاما وهالاند يعادل إنجازا غاب نصف قرن

بعد انتصاره أمام السنغال في مباراة الجولة الثانية لمنافسات المجموعة التاسعة، حجز منتخب النرويج مقعده في الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026، ليكسر عقدة تاريخية لازمته في مشاركاته السابقة، إذ كان يودع البطولة مبكرا في كل مرة، سواء من الدور الأول عام 1938 أو من دور المجموعات في نسختي 1994 و1998.

وقدم المنتخب النرويجي نسخة قوية في البطولة الحالية، بعدما حقق انتصارين وسجل 7 أهداف في أول مباراتين، وهو رقم يعكس تطورا لافتا مقارنة ببداياته في تاريخ المونديال، إذ اكتفى في مشاركاته الثلاث الأولى بتحقيق فوزين فقط من أصل 8 مباريات، مع تسجيل العدد نفسه من الأهداف.

هالاند.. بأرقام جديدة

تألق النجم إيرلينغ هالاند بشكل لافت، بعدما أصبح سادس لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين أو أكثر في كل من أول مباراتين له في البطولة، وثاني لاعب فقط خلال آخر 50 عاما يحقق هذا الإنجاز بعد هاري كين في 2018.

كما واصل هالاند أرقامه القياسية، إذ سجل في 12 مباراة تنافسية متتالية مع منتخب النرويج، من بينها تسجيله هدفين أو أكثر في آخر ست مباريات، ليصبح أول لاعب نرويجي يهز الشباك في مباريات متتالية في تاريخ كأس العالم.

من جانبه، وقّع مارتن أوديغارد على مساهمة بارزة بصناعة الهدف، بعدما قدم تمريرته الحاسمة التاسعة لهالاند مع المنتخب، ليصبح اللاعب الأكثر صناعة لأهداف زميله على المستوى الدولي.

في المقابل، واصل منتخب السنغال معاناته في البطولة، إذ تلقى 3 هزائم متتالية في كأس العالم منذ نسخة 2022، بعد أن كان قد خسر 3 مباريات فقط من أول 11 مواجهة خاضها في تاريخ مشاركاته بالبطولة (5 انتصارات و3 تعادلات).

سار يعادل رقم بوبا ديوب

ورغم النتائج السلبية، واصل إسماعيلا سار كتابة التاريخ، بعدما سجل هدفين في المباراة الأخيرة، ليعادل رقم بوبا ديوب كأفضل هداف للسنغال في كأس العالم برصيد 3 أهداف، كما أصبح أول لاعب سنغالي يسجل في نسختين مختلفتين من المونديال.

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بات سار ثالث لاعب من السنغال يسجل هدفين أو أكثر in مباراة واحدة بكأس العالم، بعد هنري كامارا أمام السويد وبوبا ديوب أمام الأوروغواي في نسخة 2002.

من جهة أخرى، دخل ماركوس بيدرسن تاريخ البطولة بعدما أصبح سادس لاعب بديل يسجل هدفا في الشوط الأول في تاريخ كأس العالم، والأول منذ الروسي دينيس تشيريشيف أمام السعودية في نسخة 2018.

وعلى الصعيد الإحصائي، سجل منتخب السنغال نسبة استحواذ بلغت 58.3% أمام النرويج، وهي الأعلى في تاريخه خلال مشاركاته الـ14 في كأس العالم، رغم الخسارة في نهاية اللقاء.