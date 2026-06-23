برشلونة يحسم مستقبل موهبته المصرية حمزة عبد الكريم

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بعقد يمتد لـ 3 سنوات، في خطوة تؤكد ثقة النادي الكتالوني في قدرات اللاعب ومستقبله الواعد.

وأوضح النادي أن المهاجم البالغ من العمر 18 عاما سيصبح لاعبا دائما في صفوف الفريق، بعد أن تم تفعيل بند شراء عقده من النادي الأهلي، لينضم بشكل نهائي إلى المشروع الرياضي للنادي.

وكان حمزة عبد الكريم انتقل إلى برشلونة في البداية على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من النادي الأهلي، مع وجود بند يسمح للنادي الإسباني بشراء عقده في نهاية الموسم.

وخلال فترة إعارته، نجح اللاعب في إثبات قدراته الهجومية بشكل واضح، حيث سجل 6 أهداف خلال 11 مباراة مع فريق تحت 19 عاما، ما عزز قناعة إدارة النادي بضرورة الإبقاء عليه بشكل دائم.

وأكد البيان الرسمي للنادي أن قرار التعاقد النهائي جاء بعد متابعة دقيقة لمستواه الفني وتطوره السريع منذ انضمامه إلى الفريق.

عقد طويل الأمد

بموجب الاتفاق الجديد، سيوقع حمزة عبد الكريم عقدا يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2029، في خطوة تعكس رؤية برشلونة في استثمار المواهب الشابة وبناء فريق للمستقبل.

ويأتي هذا التعاقد ضمن سياسة النادي التي تعتمد على منح الفرصة للاعبين الصاعدين لإثبات أنفسهم داخل المنظومة الفنية للنادي، خاصة في الفئات السنية المختلفة التي تعد بوابة العبور إلى الفريق الأول.

وعلى الصعيد الدولي، يواصل اللاعب الشاب حضوره اللافت مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، حيث شارك في مباراتين أمام منتخبي بلجيكا ونيوزيلندا ضمن منافسات دور المجموعات.

ويُنظر إلى مشاركته الدولية في السن المبكر على أنها مؤشر واضح على حجم الثقة التي يحظى بها داخل الجهاز الفني للمنتخب، إضافة إلى كونه أحد أبرز الوجوه الصاعدة في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.

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ويُعد حمزة عبد الكريم واحدا من الأسماء التي لفتت الأنظار خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى الفئات السنية أو من خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، ما جعله محل متابعة إعلامية وجماهيرية متزايدة.

ويمثل توقيع العقد الجديد محطة مهمة في مسيرة اللاعب المصري الشاب، الذي ينتقل من مرحلة التجربة إلى مرحلة الاستقرار الفني داخل أحد أكبر أندية العالم، في خطوة قد تفتح أمامه آفاقا أوسع خلال السنوات المقبلة.