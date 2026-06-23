رغم الخسارة أمام الجزائر.. العاهل الأردني يدعم لاعبي المنتخب (فيديو)

رغم الخسارة التي أنهت مشوار المنتخب الأردني في بطولة كأس العالم 2026، فإن المشهد الذي استحوذ على اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام لم يكن هدفاً أو فرصة ضائعة، بل تمثل في حضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في مدرجات ملعب "ليفاي" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ومساندتهما المستمرة لمنتخب "النشامى" حتى اللحظات الأخيرة من المواجهة الحاسمة أمام المنتخب الجزائري.

ومع إطلاق صافرة النهاية وإعلان فوز الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد، التقطت عدسات الجماهير ومقاطع الفيديو المتداولة مشهداً لافتاً للعاهل الأردني وولي العهد وهما يحييان لاعبي المنتخب الأردني بالتصفيق والتلويح من المدرجات، في رسالة دعم واضحة رغم مرارة الخسارة والخروج من البطولة.

وأظهرت المقاطع المصورة الملك عبد الله الثاني والأمير الحسين بن عبد الله الثاني وهما يواصلان التصفيق للاعبي المنتخب الأردني عقب انتهاء اللقاء، بينما كانت مكبرات الصوت داخل الملعب تعلن النتيجة النهائية للمباراة وسط حضور جماهيري كبير.

وحظي هذا المشهد بتفاعل واسع بين الجماهير الأردنية، التي اعتبرت أن الدعم الملكي للفريق في هذه اللحظة الصعبة يحمل دلالات معنوية كبيرة، خاصة بعد الأداء القتالي الذي قدمه اللاعبون خلال المواجهة.

حضور منذ البداية ودعم متواصل

ولم يقتصر ظهور العاهل الأردني على ما بعد المباراة، إذ وثقت مشاهد أخرى حضوره منذ اللحظات الأولى للقاء، حيث ظهر إلى جانب ولي العهد خلال مراسم ما قبل المباراة وعزف السلام الملكي الأردني.

كما أظهرت لقطات من داخل الملعب الملك عبد الله الثاني مرتدياً الشماغ الأردني في المدرجات، في مشهد عكس متابعته المباشرة للمنتخب الوطني في واحدة من أهم مبارياته بالمونديال.

وفي لقطة أخرى لاقت اهتمام الجماهير، وجه العاهل الأردني التحية إلى مشجعي "النشامى" الذين تواجدوا في المدرجات، قبل أن يردوا التحية وسط أجواء حماسية عكست حجم الدعم الجماهيري للمنتخب.

الأردن يبدأ بالتقدم والجزائر تقلب المعادلة

وعلى الصعيد الفني، دخل المنتخب الأردني المباراة بطموحات كبيرة للحفاظ على آماله في مواصلة المشوار بالمجموعة العاشرة، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف سجله نزار الرشدان في الدقيقة 36 بعد أداء منظم منح "النشامى" الأفضلية.

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لكن المنتخب الجزائري عاد بقوة خلال الشوط الثاني، ونجح البديل نذير بوعلي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 69، قبل أن يقتنص أمين غويري هدف الفوز في الدقيقة 82، ليمنح "محاربي الصحراء" انتصاراً ثميناً بنتيجة 2-1.

وداع مبكر للمونديال

وبهذه النتيجة، ودع المنتخب الأردني منافسات كأس العالم 2026 رسمياً من دور المجموعات، ليصبح ثالث المنتخبات العربية المغادرة للبطولة بعد تونس والعراق.

ورغم نهاية المشوار العالمي بصورة مؤلمة، فإن حضور الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ومواصلتهما دعم المنتخب حتى بعد صافرة النهاية، شكلا أحد أبرز مشاهد المباراة، ورسالة تقدير للاعبين الذين قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة دفاعاً عن ألوان الأردن على الساحة العالمية.

قد تنتهي المباريات بنتائج تُسجل في الأرشيف، لكن بعض المشاهد تبقى راسخة في الذاكرة. وبينما غادر "النشامى" البطولة بخسارة قاسية أمام الجزائر، بقيت تحية الملك عبد الله الثاني للاعبين بعد النهاية عنواناً لمشهد إنساني ورياضي أكد أن الدعم الحقيقي لا يتوقف عند الانتصارات، بل يظهر بوضوح أكبر في لحظات الخسارة.