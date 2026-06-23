بأرقام غينيس.. ميسي يحسم "صراع القرن" ورونالدو يواجه شبح الاستبعاد

طرحت حلقة حلقة (2026/6/23) من برنامج "شبكات" القصة التي لا تنتهي في عالم كرة القدم، ليفكك تفاصيل الثنائية التاريخية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ورغم تكرار السؤال حول أيهما الأفضل، يرى منصفون أن الجماهير ستبقى سجينة هذه المقارنة بين الموهبة والاجتهاد، وبين المهارة والقوة، واللياقة والعمر.

فقد أجبرت هذه المنافسة اللاعبين والأندية على تطوير منظومات التدريب واللياقة والتحليل الرقمي لمجاراة هذا المستوى الفائق، مما جعل اللعبة أكثر كثافة وسرعة ومطاردة للأرقام القياسية في مونديال يمثل الوداع الأخير لكليهما.

ميسي يعيد كتابة تاريخ المونديال

وقد شهدت المنصات الرقمية احتفاء كبيرا بما يقدمه ميسي، إذ وثقت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية هذا الصعود بقولها: "نحن نشاهد التاريخ يكتب أمام أعيننا".

وتظهر الإحصاءات الرسمية للنجم الأرجنتيني تصدره قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال برصيد 18 هدفا بعد مباراة منتخب بلاده ضد النمسا. كما أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة بواقع 28 مباراة، حقق خلالها 18 انتصارا.

وتشير الأرقام أيضا إلى تصدره قائمة أكثر اللاعبين مشاركة من حيث عدد دقائق اللعب في تاريخ كأس العالم، بإجمالي بلغ 2489 دقيقة.

ورغم تحطيمه رقما قياسيا آخر كأكثر لاعب أهدر ضربات جزاء في المونديال، لاسيما الركلة التي أضاعها في مباراة الأرجنتين والنمسا، فإن ذلك لم يمنع الجمهور الأرجنتيني من مواصلة الاحتفال به بصفة مستمرة وسط مشاعر جارفة تؤكد أن الكأس الرابعة ستبقى في وطنهم.

رونالدو تحت مقصلة

في المقابل، يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفترة حرجة، إذ وصفت الجماهير مواجهته الأخيرة أمام الكونغو الديمقراطية بأنها مباراة للنسيان.

وبدت أرقامه سلبا وبوضوح خلال اللقاء، حيث بدأ المواجهة في التشكيلة الأساسية ولمس الكرة 25 مرة فقط (ثاني أقل رقم في مسيرته).

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وسجل صفر هدف، وصنع صفر تسديدة على المرمى، وصفر فرصة محققة. ولم يساهم فعليا حتى في الهدف الذي سجله زميله في الفريق.

وفجرت هذه الأرقام موجة انتقادات حادة طالبت بعدم إشراكه أساسيا في المباراة القادمة ضد أوزبكستان، وهو ما دفع مدرب البرتغال للدفاع عنه قائلا: "نحن نتحدث عن شخص يدافع عن منتخب بلاده ويمثله منذ 21 عاما، ويمتلك رغبة استثنائية في مواصلة التطور ومساعدة الفريق، كما أنه يُعد قدوة داخل غرفة الملابس".

انقسام حاد

ورصدت حلقة برنامج "شبكات" تفاعلات لرواد منصات التواصل الاجتماعي، تظهر حجم التحليل الجماهيري:

ترى "دانا" أن المقارنة غير عادلة نظرا لفرق العمر حيث قالت:

رونالدو عمره 41 وشوي.. ميسي عمره 39 .. تقارنون أداؤه بمباراة وميسي لعب مبارتين، مب عدل.. اللي يشوف ميسي أفضل من رونالدو لا يفقه شيئا في كرة القدم، الكأس هالنسخة للدون غصب عنك أو بكيفك يا اللي تقرأ..

ويدعو "محمد شعبان" إلى التصالح مع الحقيقة قائلا:

التصالح مع حقيقة أن ميسي أفضل لاعب في تاريخ اللعبة ولا يقارن بأي أحد اآخر، رحمة لدماغك ولنفسيتك.

بينما علقت "نداء":

ميسي أسطورة سواء أنا رضيت ولا مارضيت.. هو حط بصمته بكرة القدم لكن مستحيل أشوفه أفضل من كريستيانو.. عار إنه اعتزل و ترك منتخبه عشان الضغوط.. هذا راح يلاحقه طول عمره مهما حقق

ويبدي "عزيز" عدم محبته لميسي ويكتب:

ميسي عمري ما حبيته، كل بطولاته الفرديه 70% مايستاهلها.. وماعمره كان حاسم في منتخبه كل شي حسمه له ديماريا ويقولون أنه أفضل من رونالدو؟ والله هُزلت

ويأخذ "رشاد" زاوية الحياد الفكري معلقا:

اللي في نعمة حقيقية هو الشخص المحايد الي يستمتع بمتابعة ميسي ورونالدو وليس شبيح لواحد منهم يتعصب ويشبح ويتهاوش على شان لاعبين مادروا عنه.. بعدين هذا أداؤهم مع المنتخبات.. مختلف عن الأندية

الحقبة الذهبية

ختاما، يرى محللو قطاع الرياضة أن الفارق الجوهري في الوقت الحالي لا يكمن في مهارة ميسي ورونالدو الفردية، بل في "منظومة البناء الجماعي" بين المنتخبين، فالأرجنتين نجحت في بناء فريق يعرف تماما كيف يوظف ميسي، ويحميه، ويمنحه الحرية الكاملة لصناعة الفارق، بينما لا تزال البرتغال غارقة في جدل تكتيكي مستمر حول دور رونالدو ومكانه في التشكيلة: هل يبقى أساسيا أم يُبنى اللعب حوله بالكامل؟

وبين شغف المشجعين وحياد المراقبين، يجمع المتابعون عبر المنصات الرقمية على أن هذه المنافسة تمثل الحقبة الذهبية الأجمل في تاريخ المستطيل الأخضر.

ومع اقتراب إسدال الستار على مسيرة الأسطورتين، يبقى المؤكد أن كرة القدم العالمية تستعد لدخول مرحلة جديدة يتغير فيها وجه اللعبة بالكامل، لتنتهي معها ثنائية فريدة عاصرتها الأجيال وعاشت على تفاصيلها المشوقة لسنوات طويلة.