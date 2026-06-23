المغرب يواجه هايتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب المغربي لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره الهايتي، مساء الأربعاء 24 يونيو/حزيران 2026، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم، في مباراة قد تمنح "أسود الأطلس" بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية.

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء وهو في وضعية مريحة نسبيا، إذ يملك فرصة التأهل حتى إذا تعرض للهزيمة، شرط فوز البرازيل على اسكتلندا في المباراة الأخرى ضمن المجموعة.

وقدم المنتخب المغربي مستويات متوازنة خلال أول جولتين من البطولة، حيث افتتح مشواره بتعادل ثمين أمام البرازيل بنتيجة 1-1، قبل أن يحقق فوزا صعبا على اسكتلندا بهدف دون رد حمل توقيع إسماعيل صيباري، الذي كان قد سجل أيضا في مرمى البرازيل، ليؤكد أهميته المتزايدة في المنظومة الهجومية للفريق.

في المقابل، يخوض منتخب هايتي المباراة الأخيرة له في البطولة بعدما انتهت آماله في مواصلة المشوار، لكنه يودع المنافسات بعد مشاركة تاريخية هي الأولى له في كأس العالم منذ نسخة عام 1974. ورغم محدودية الإمكانات مقارنة ببقية المنتخبات، نجح المنتخب الكاريبي في تقديم صورة مشرفة، وهو ما منح جماهيره جرعة من الأمل والفخر في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

موعد مباراة المغرب ضد هايتي في المونديال

تقام مباراة المغرب ضد هايتي يوم الأربعاء 24 يونيو/حزيران 2026 على ملعب أتلانتا.

وتنطلق المباراة صباح الخميس في الساعة الواحدة صباحا (01:00) بتوقيت الأردن والسعودية وقطر ومصر، والحادية عشرة مساء الأربعاء (23:00) بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم 2026

بي إن سبورتس ماكس 3

بي إن سبورتس ماكس 6

كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة لكل تفاصيل المباراة عبر موقعنا الجزيرة نت.

محمد وهبي أمام تحد شخصي

ويقود المنتخب المغربي المدرب محمد وهبي، الذي تولى المهمة بعد نجاحه اللافت مع منتخب المغرب تحت 20 عاما، والذي قاده إلى التتويج بلقب كأس العالم للشباب عام 2025. ويعتمد وهبي على مجموعة متجانسة من اللاعبين أصحاب الخبرة، مع إفساح المجال لبعض المواهب الشابة التي رافقته في الفئات السنية، على غرار عثمان معما وياسر زابيري، اللذين يُنتظر أن يشكلا أوراقا رابحة خلال مجريات المباراة.

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ويظل أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، أحد أبرز ركائز المنتخب المغربي، بفضل تأثيره الكبير دفاعيا وهجوميا، وقدرته على قيادة التحولات السريعة وصناعة الفارق في الرواق الأيمن.

منتخب هايتي لتأكيد النقلة مع ميني

أما منتخب هايتي، فيعول على مجموعة من العناصر البارزة يتقدمها الحارس المخضرم جوني بلاسيد، ولاعب الوسط جان-ريكنر بيلغارد، إلى جانب المهاجم ويلسون إيسيدور، الذي يمثل أبرز أسلحة الفريق الهجومية بفضل سرعته وتحركاته المستمرة. كما يبرز الجناح روبن بروفيدنس، الذي تدرج في أكاديميات باريس سان جيرمان وروما قبل أن يواصل مسيرته في الدوري الهولندي.

ومنذ توليه تدريب المنتخب في يونيو 2024، نجح المدرب الفرنسي سيباستيان ميني في إحداث نقلة إيجابية داخل المنتخب الهايتي، رغم الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، حيث عمل على ترسيخ روح الانضباط والوحدة داخل المجموعة.

ولم تُسجل حتى الآن أي غيابات مؤكدة بسبب الإصابة أو الإيقاف في صفوف المنتخبين، كما لم يتم الإعلان عن التشكيلتين المحتملتين للمباراة، في انتظار الساعات الأخيرة التي تسبق صافرة البداية.