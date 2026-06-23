الرأس الأخضر.. منتخب "المهاجرين" يقترب من معجزة تاريخية في كأس العالم

واصل منتخب كاب فيردي مفاجآته في كأس العالم 2026، بعدما بات قريبا من حجز بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية، في إنجاز غير متوقع لمنتخب يشارك في البطولة وسط ترشيحات ضعيفة قبل انطلاق المنافسات في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبات منتخب كاب فيردي، البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 500 ألف نسمة، يتحكم بمصيره قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يكفيه الفوز على السعودية، الجمعة المقبل، لضمان التأهل إلى دور الـ32، فيما قد يكون التعادل كافيا أيضا لحسم بطاقة العبور، بحسب نتائج بقية المباريات.

وكانت التوقعات قبل انطلاق البطولة قد وضعت المنتخب ضمن أقل الفرق حظا، إذ لم تتجاوز نسبة ترشيحه لعبور دور المجموعات نحو 12% وفق بعض مكاتب المراهنات، قبل أن يقلب المعطيات ويصبح أحد أبرز المنافسين على التأهل.

وقال المدافع روبيرتو لوبيز: "الأمر بأيدينا، علينا أن ننتزع الفوز".

ويأتي ذلك بعد تعادلين ثمينين أمام إسبانيا في الجولة الأولى، ثم أمام أوروغواي بنتيجة (2-2)، ما منح الفريق نقطة توازن مهمة رغم بحثه المستمر عن الانتصار الأول في تاريخه بالبطولة، لكنه بقي في موقع جيد للمنافسة.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الثامنة بأربع نقاط، تليها كل من أوروغواي وكاب فيردي بنقطتين لكل منهما، فيما تحتل السعودية المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ32، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث عبر المجموعات الـ12.

وإذا فاز على السعودية، سيرفع كاب فيردي رصيده إلى خمس نقاط، ما يضمن له على الأقل المركز الثاني في المجموعة، بينما قد يكفيه التعادل لبلوغ الدور المقبل في سيناريو يعتمد على نتائج المنافسين، وفي مقدمتهم إسبانيا.

وقال الحارس البديل سي جيه دوس سانتوس: "نركز على كل مباراة على حدة، هذه مجرد محطة جديدة في طريقنا".

وتعكس قصة المنتخب جانبا اجتماعيا لافتا، إذ إن أكثر من نصف لاعبيه وُلدوا خارج البلاد، حيث نشأ بعضهم في دول أخرى قبل تمثيل المنتخب. ومن بينهم كيفن بينا، الذي سجل هدفا في شباك أوروغواي، والذي قضى جزءا من طفولته في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، التي تضم واحدة من أكبر الجاليات القادمة من كاب فيردي.

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وقال المدرب بوبيستا: "نحن بلد مهاجرين، ونريد أن يشعر كل طفل وشاب بالفخر بتمثيل بلده. نأمل أن يلهم نجاحنا الأجيال القادمة لارتداء قميص كاب فيردي".