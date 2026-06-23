رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

الرأس الأخضر.. منتخب "المهاجرين" يقترب من معجزة تاريخية في كأس العالم

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Cape Verde's midfielder #06 Kevin Pina celebrates with teammates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup Group H football match between Uruguay and Cape Verde at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 21, 2026.
منتخب كاب فيردي، ينجح في اقتلاع التعادل مع يوروغواي (الفرنسية)
Published On 23/6/2026

واصل منتخب كاب فيردي مفاجآته في كأس العالم 2026، بعدما بات قريبا من حجز بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية، في إنجاز غير متوقع لمنتخب يشارك في البطولة وسط ترشيحات ضعيفة قبل انطلاق المنافسات في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبات منتخب كاب فيردي، البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 500 ألف نسمة، يتحكم بمصيره قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يكفيه الفوز على السعودية، الجمعة المقبل، لضمان التأهل إلى دور الـ32، فيما قد يكون التعادل كافيا أيضا لحسم بطاقة العبور، بحسب نتائج بقية المباريات.

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وكانت التوقعات قبل انطلاق البطولة قد وضعت المنتخب ضمن أقل الفرق حظا، إذ لم تتجاوز نسبة ترشيحه لعبور دور المجموعات نحو 12% وفق بعض مكاتب المراهنات، قبل أن يقلب المعطيات ويصبح أحد أبرز المنافسين على التأهل.

وقال المدافع روبيرتو لوبيز: "الأمر بأيدينا، علينا أن ننتزع الفوز".

Spain's Aymeric Laporte, left, and Cabo Verde's Pico Lopes jump for the ball during the World Cup Group H soccer match between Spain and Cape Verde in Atlanta, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser)
روبيرتو لوبيز، مدافع منتخب كاب فيردي (أسوشيتد برس)

ويأتي ذلك بعد تعادلين ثمينين أمام إسبانيا في الجولة الأولى، ثم أمام أوروغواي بنتيجة (2-2)، ما منح الفريق نقطة توازن مهمة رغم بحثه المستمر عن الانتصار الأول في تاريخه بالبطولة، لكنه بقي في موقع جيد للمنافسة.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الثامنة بأربع نقاط، تليها كل من أوروغواي وكاب فيردي بنقطتين لكل منهما، فيما تحتل السعودية المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ32، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث عبر المجموعات الـ12.

وإذا فاز على السعودية، سيرفع كاب فيردي رصيده إلى خمس نقاط، ما يضمن له على الأقل المركز الثاني في المجموعة، بينما قد يكفيه التعادل لبلوغ الدور المقبل في سيناريو يعتمد على نتائج المنافسين، وفي مقدمتهم إسبانيا.

وقال الحارس البديل سي جيه دوس سانتوس: "نركز على كل مباراة على حدة، هذه مجرد محطة جديدة في طريقنا".

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 21: Bubista, Head Coach of Cabo Verde, speaks with Vozinha #1 during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Uruguay and Cabo Verde at Miami Stadium on June 21, 2026 in Miami Gardens, Florida. Alex Slitz/Getty Images/AFP (Photo by Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
بوبيستا مدرب كاب فيردي يتحدث إلى فوزينها حارس الفريق (الفرنسية)

وتعكس قصة المنتخب جانبا اجتماعيا لافتا، إذ إن أكثر من نصف لاعبيه وُلدوا خارج البلاد، حيث نشأ بعضهم في دول أخرى قبل تمثيل المنتخب. ومن بينهم كيفن بينا، الذي سجل هدفا في شباك أوروغواي، والذي قضى جزءا من طفولته في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، التي تضم واحدة من أكبر الجاليات القادمة من كاب فيردي.

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وقال المدرب بوبيستا: "نحن بلد مهاجرين، ونريد أن يشعر كل طفل وشاب بالفخر بتمثيل بلده. نأمل أن يلهم نجاحنا الأجيال القادمة لارتداء قميص كاب فيردي".

المصدر: الألمانية + الجزيرة

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