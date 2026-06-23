فاجعة عائلية تبعد مدرب فرنسا عن مواجهة النرويج في المونديال

تلقى مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، خبرا مؤلما خلال مشاركته في كأس العالم عام 2026، يتمثل في وفاة والدته، بعدما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، مما سيضطره إلى مغادرة معسكر "الديوك" والعودة إلى فرنسا لحضور مراسم الجنازة.

وأكد الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي أن ديشان سيغيب عن المباراة الثالثة لمنتخب فرنسا في دور المجموعات أمام النرويج، والمقررة يوم الجمعة، بعد اتفاق مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو.

وأوضح البيان أن المدرب الفرنسي أوكل مهمة الإشراف على المنتخب بشكل مؤقت إلى مساعده غي ستيفان، الذي سيتولى قيادة المجموعة إلى حين عودة ديشان.

ويأتي هذا الظرف الإنساني الصعب في وقت يحقق فيه المنتخب الفرنسي بداية قوية في مونديال عام 2026، بعدما افتتح مشواره بفوز على السنغال بنتيجة 3-1، قبل أن يتغلب على العراق بثلاثية نظيفة، ليقترب من حسم تأهله إلى الدور المقبل.