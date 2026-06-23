رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

فاجعة عائلية تبعد مدرب فرنسا عن مواجهة النرويج في المونديال

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France's head coach Didier Deschamps arrives ahead of the 2026 World Cup Group I football match between France and Iraq at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 22, 2026.
ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي (الفرنسية)
Published On 23/6/2026
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آخر تحديث: 24/6/2026 00:17 (توقيت مكة)

تلقى مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، خبرا مؤلما خلال مشاركته في كأس العالم عام 2026، يتمثل في وفاة والدته، بعدما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، مما سيضطره إلى مغادرة معسكر "الديوك" والعودة إلى فرنسا لحضور مراسم الجنازة.

وأكد الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي أن ديشان سيغيب عن المباراة الثالثة لمنتخب فرنسا في دور المجموعات أمام النرويج، والمقررة يوم الجمعة، بعد اتفاق مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو.

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وأوضح البيان أن المدرب الفرنسي أوكل مهمة الإشراف على المنتخب بشكل مؤقت إلى مساعده غي ستيفان، الذي سيتولى قيادة المجموعة إلى حين عودة ديشان.

ويأتي هذا الظرف الإنساني الصعب في وقت يحقق فيه المنتخب الفرنسي بداية قوية في مونديال عام 2026، بعدما افتتح مشواره بفوز على السنغال بنتيجة 3-1، قبل أن يتغلب على العراق بثلاثية نظيفة، ليقترب من حسم تأهله إلى الدور المقبل.

المصدر: الصحافة الفرنسية

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