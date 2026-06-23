رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

إنفانتينو يكشف موقف ترمب من حضور نهائي كأس العالم

حفظ

FILE - FIFA President Gianni Infantino, right, presents President Donald Trump with the new FIFA Club World Cup official ball in the Oval Office of the White House in Washington, March 7, 2025. (Jim Watson/Pool Photo via AP, file)
إنفانتينو (يمين) أكد حضور ترمب نهائي كأس العالم 2026 (أسوشيتد برس)
Published On 23/6/2026

سيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حاضرا في نهائي مونديال 2026 المقرر في 19 يوليو في نيوجيرزي وسيسلم الكأس للمنتخب الفائز، وفق ما أكد رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) الثلاثاء.

وتقام النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ولم يحضر الرئيس الأمريكي حتى أي مباراة في النهائيات التي انطلقت في 11 الحالي.

وأكد رئيس فيفا جياني إنفانتينو لبرنامج "فوكس أند فريندز" على شبكة "فوكس" الأمريكية حضور ترمب للنهائي قائلا "سنكون مع الرئيس الأمريكي للاستمتاع بالنهائي وتسليم الكأس للفائز، معا بالطبع"، مضيفا "نحن معا طوال الوقت".

ويأتي قرار تقديم الكأس بشكل مشترك في أعقاب الجدل الذي أثارته مراسم تسليم كأس العالم للأندية إلى تشيلسي الإنجليزي عقب فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي في نيوجيرزي بالذات الصيف الماضي.

وسلم ترامب الكأس إلى قائد تشيلسي ريس جيمس، لكن عدم مغادرته المنصة أدى إلى مشاركته في احتفالات الفريق وسط دهشة اللاعبين.

المصدر: الفرنسية

إعلان