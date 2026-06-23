إنفانتينو يكشف موقف ترمب من حضور نهائي كأس العالم

سيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حاضرا في نهائي مونديال 2026 المقرر في 19 يوليو في نيوجيرزي وسيسلم الكأس للمنتخب الفائز، وفق ما أكد رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) الثلاثاء.

وتقام النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ولم يحضر الرئيس الأمريكي حتى أي مباراة في النهائيات التي انطلقت في 11 الحالي.

وأكد رئيس فيفا جياني إنفانتينو لبرنامج "فوكس أند فريندز" على شبكة "فوكس" الأمريكية حضور ترمب للنهائي قائلا "سنكون مع الرئيس الأمريكي للاستمتاع بالنهائي وتسليم الكأس للفائز، معا بالطبع"، مضيفا "نحن معا طوال الوقت".

ويأتي قرار تقديم الكأس بشكل مشترك في أعقاب الجدل الذي أثارته مراسم تسليم كأس العالم للأندية إلى تشيلسي الإنجليزي عقب فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي في نيوجيرزي بالذات الصيف الماضي.

وسلم ترامب الكأس إلى قائد تشيلسي ريس جيمس، لكن عدم مغادرته المنصة أدى إلى مشاركته في احتفالات الفريق وسط دهشة اللاعبين.