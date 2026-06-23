ريمونتادا وأرقام تاريخية.. إحصائيات صنعت الحدث في مواجهة الجزائر والأردن

شهدت مواجهة الجزائر والأردن في الجولة الثانية لحساب مباريات المجموعة العاشرة في كأس العالم عام 2026 أمسية استثنائية للمنتخب الجزائري، بعدما نجح "الخضر" في قلب تأخرهم إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، في مباراة أعادت كتابة عدد من الأرقام التاريخية في سجلات المنتخب الجزائري والمونديال.

ودخلت المواجهة التاريخ عبر سلسلة من الإحصائيات والمفارقات غير المسبوقة، سواء على مستوى المنتخبين أو اللاعبين.

ريمونتادا جزائرية وسبق أردني

حقق المنتخب الجزائري أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بعد التأخر في النتيجة، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية أكبر إذا ما علمنا أن "الخضر" أخفقوا في تحقيق الفوز في الحالات العشر السابقة التي استقبلوا فيها الهدف الأول في مباريات كأس العالم، مكتفين بثلاثة تعادلات مقابل سبع هزائم.

في المقابل، واصل المنتخب الأردني بدايته التاريخية المميزة في البطولة، بعدما أصبح أول منتخب يسجل في كل من مباراتيه الأوليين في كأس العالم منذ أن حقق منتخب كوت ديفوار الإنجاز ذاته في نسخة عام 2006، عندما هز الشباك في مبارياته الثلاث الأولى.

محرز وماندي.. ليلة الخبرة الجزائرية

شهدت المباراة دخول قائد المنتخب الجزائري رياض محرز سجل الأرقام القياسية من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أكبر لاعب يبدأ مباراة مع الجزائر في تاريخ كأس العالم بعمر 35 عاما و121 يوما.

ولم يكن محرز وحده في قائمة المخضرمين، إذ حل المدافع عيسى ماندي ثانيا في ترتيب أكبر اللاعبين الذين بدأوا مباراة مع الجزائر في المونديال، بعمر 34 عاما و243 يوما، في مؤشر يعكس الدور المحوري لجيل الخبرة داخل تشكيلة فلاديمير بيتكوفيتش.

بن بوعلي يكتب اسمه في سجلات المونديال

دخل نذير بن بوعلي التاريخ من الباب الواسع بعدما أصبح ثاني لاعب جزائري يسجل هدفا في كأس العالم بعد دخوله بديلا، وذلك بعد عبد المؤمن جابو الذي هز شباك ألمانيا في مونديال البرازيل عام 2014.

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ولم يتوقف تفرد بن بوعلي عند هذا الحد، إذ بات أول لاعب يمثل ناديا مجريا يسجل هدفا في كأس العالم منذ النجم المجري لايوس ديتاري الذي سجل ضد كندا في نسخة عام 1986، منهيا انتظارا دام 40 عاما تقريبا.

غويري يحسم في الوقت القاتل

حمل هدف أمين غويري في الدقيقة 82 قيمة مضاعفة، فلم يكن مجرد هدف الانتصار للجزائر، بل أصبح الهدف الأكثر تأخرا الذي يمنح "الخضر" الفوز خلال الوقت الأصلي في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم.

وجاء الهدف ليكافئ الضغط الجزائري المتواصل في الشوط الثاني، ويمنح المنتخب واحدة من أكثر انتصاراته إثارة.

علوان بين كبار مراوغي مونديال عام 2026

ورغم الخسارة، ترك الأردني علي علوان بصمته في سجلات البطولة، بعدما قام بـ9 محاولات مراوغة ناجحة أمام الجزائر.

ويعد هذا الرقم ثاني أعلى حصيلة للاعب في مباراة واحدة خلال كأس العالم عام 2026، خلف البلجيكي جيريمي دوكو الذي سجل 10 مراوغات أمام مصر، ما يعكس الأداء الفردي اللافت الذي قدمه مهاجم "النشامى".

بيتكوفيتش يقترب من قمة المدربين البوسنيين

كما شهدت المباراة رقما خاصا للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش، الذي رفع رصيده إلى انتصارين في نهائيات كأس العالم.

وبات بيتكوفيتش ثاني أكثر المدربين البوسنيين تحقيقا للفوز في تاريخ البطولة، ولا يتفوق عليه سوى الراحل إيفيتسا أوسيم الذي حقق 3 انتصارات، ليقترب مدرب الجزائر من اعتلاء القمة التاريخية لمدربي البوسنة في المونديال.