أونداف.. من عامل مصنع إلى بديل ألماني فتاك في كأس العالم

احتاج دينيز أونداف لاعب شتوتغارت إلى خوض مباراتين فقط في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم، ليتحول من مجرد مهاجم بديل إلى بطل منقذ لمنتخب ألمانيا، ليجد في ذلك تعويضا عن سنوات الشقاء التي عاشها في فترة شبابه.

ودخل أونداف (29 عاما) مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة عند الدقيقة 60 ومنتخب بلاده متأخر بهدف، قبل أن يقلب الطاولة ويسجل هدفين الأول بعد 8 دقائق من نزوله والآخر هو هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليمنح بلاده انتصارا حاسما بلغ به دور الـ32 من صدارة المجموعة دون الحاجة لنقاط المباراة الثالثة.

وفي المباراة الأولى ضد كوراساو (7-1) كان للبديل أونداف أيضا نصيب من مهرجان الأهداف الألماني فسجل هدفا وصنع اثنين، ليساهم في 5 أهداف في مباراتين موندياليتين.

أونداف يعادل رقم ميلا

وبهذا الرقم عادل أونداف إنجاز الكاميروني روجيه ميلا الذي حققه في مونديال 1990، كأكثر بديل تأثيرا في كأس العالم منذ عام 1966، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC).

وبالنظر إلى هذه الأرقام يمكن القول إن أونداف (29 عاما) سطر واحدة من أكثر قصص النجاح إثارة للدهشة مع منتخب ألمانيا، فقبل سنوات قليلة كان لا يزال لاعبا في دوري الدرجة الثالثة بألمانيا بحسب مجلة "دير شبيغل" (Der Spiegel) الألمانية، وهو سن يعتبر متأخرا لبدء مسيرة احترافية كبرى.

ووفق المجلة الألمانية الشهيرة فإن أونداف يفتقر -وفق رأيها- إلى السمات الأساسية التي تُعتبر ضرورية في كرة القدم الاحترافية، مشيرة إلى أنه لاعب "ليس سريعا ولا يتمتع بجسد رياضي مثالي"، قبل أن تستدرك "لكنه قناص مرعب في منطقة جزاء الخصم".

وبالعودة إلى ماضيه كلاعب كرة قدم في مرحلة المراهقة، فعندما يتذكره يورغن دامش مدربه في فريق "إس سي فيه" المنافس في دوري الدرجة الإقليمية تحت 19 عاما، يبتسم على الفور.

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وقال دامش: "كان أونداف يتأخر عن مواعيد التدريبات أحيانا لأنه كان يأكل شطيرة، كما لم يكن ملتزما بتدريبات الجري بالنحو الذي نتوقعه. لقد كان مشاغبا".

وأضاف: "كان بعمر 18 عاما، لم أضعه في حساباتي بسبب قدراته البدنية، وعليه لم أتوقع أن يسجل أهدافا لألمانيا في كأس العالم".

واستدرك دامش: "لم يكن أونداف رياضيا مثاليا من الناحية البدنية، لكنه كان يمتلك شيئا خاصا، فبدلا من مراوغة 3 لاعبين، كان يسدد الكرة بقوة في المرمى من منتصف الملعب لأنه رأى الحارس متقدما. كان يفعل أشياء مجنونة".

حتى أونداف نفسه صرح مؤخرا مازحا: "أشعر أنني ما زلت أعاني من نفس العيوب التي كنت أعاني منها قبل 15 عاما، لكنني ما زلت أعرف طريق المرمى".

أما دينيز دوغان الذي درب أونداف في فريق آينتراخت براونشفايغ الرديف عام 2018، فأكد أيضا أن اللاعب لم يكن مهتما بما يكفي بلياقته البدنية، وبالتغذية الصحية أو الاستشفاء بالثلج، لكن نقطة قوته الحقيقية كانت في "سرعة البديهة" باتخاذ القرار داخل الملعب.

وقال دوغان: "كان دينيز لاعبا حاسما بالفطرة، يقرأ المباراة بشكل لا يصدق، ويعرف ما سيحدث في الملعب قبل وقوعه".

حلم بعيد المنال

وقبل ذلك رفض فيردر بريمن ضم أونداف إلى صفوفه وهو في سن 14 لأنه لا يملك الموهبة اللازمة لممارسة كرة القدم الاحترافية، كما رأى كشافوه؛ وبعدها بثلاث سنوات اضطر للعمل في أحد المصانع بدوام كامل ونوبات عمل شاقة لمدة 8 ساعات، قبل الذهاب إلى الحصص التدريبية مع فريق هافلس من الدرجة الرابعة الذي كان يدفع له حوالي 135 يورو (نحو 146 دولارا) أسبوعيا.

وقال أونداف في مقابلة سابقة: "عندما أبلغوني في بريمن أنه ليس لي مكان بينهم انكسر قلبي، لكنني لم أتخلَّ عن الأمل".

وأضاف: "غادرت منزل العائلة في سن 17 لأوقع مع هافلس وهناك جمعت بين اللعب والتدريب والعمل بدوام كامل، 8 ساعات يوميا في تشغيل آلة ليزر لقطع المعادن في مصنع".

وأوضح: "كنت أستيقظ في الرابعة صباحا وأذهب إلى المصنع، ثم إلى التدريب قبل عودتي إلى المنزل حوالي الساعة الثامنة مساء، كان عليّ القيام بذلك يوميا لأتمكن من العيش، لم أكن أستطع البقاء حيا من دخل كرة القدم وحده".

وانتقل أونداف إلى يونيون سانت غيلواز البلجيكي عام 2020 وقاده للصعود إلى الدوري الممتاز بعد تسجيله 25 هدفا، مما فتح له أبواب الانتقال إلى برايتون.

وبعد موسم في الدوري الإنجليزي أعير إلى شتوتغارت الذي ضمه نهائيا في عام 2024، وفي موسم 2025-2026 سجل أونداف 19 هدفا بالدوري الألماني ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة خلف الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، ليحجز مكانه في تشكيلة "المانشافت" بالمونديال.

انضمام أونداف لمنتخب ألمانيا

خاض أونداف مباراته الأولى مع "المانشافت" يوم 23 مارس/آذار 2024، حيث أشركه المدرب جوليان ناغلسمان لمدة 10 دقائق ضد فرنسا في مواجهة دولية ودية.

ومنذ ذلك الحين ظهر أونداف مع ألمانيا في 11 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدّم لزملائه 4 تمريرات حاسمة، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير.

وبعد تألق في أول مباراتين بمونديال 2026، سُئل ناغلسمان عن إمكانية البدء بأونداف أساسيا في المباراة الثالثة بدور المجموعات المقررة الخميس المقبل، فأجاب المدرب: "هذا ممكن، لقد شارك مرتين وسجل في كلتيهما".